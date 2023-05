IRW-News: NuGen Medical Devices Inc.: NuGen Medical Devices gibt den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten im Wert von 450.000 Dollar bekannt

IRW-PRESS: NuGen Medical Devices Inc.: NuGen Medical Devices gibt den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten im Wert von 450.000 Dollar bekannt

Toronto, Ontario -18. Mai 2023/ IRW-Press / - NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (NuGen oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (die Platzierung) durch die Ausgabe von 2.500.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,18 Dollar pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 450.000 Dollar erzielt hat.

Aufgrund der starken Nachfrage haben wir uns entschieden, jenen Anlegern entgegenzukommen, die den Stichtag unserer vorherigen Finanzierung, die am 25. April 2023 abgeschlossen wurde, verpasst haben, so CEO Richard Buzbuzian. Ich möchte mich bei allen unseren Aktionären für ihre Unterstützung bedanken und freue mich darauf, schon bald über Umsatzerlöse aus unserem B2B- und B2C-Geschäft zu berichten, sobald diese eintreten.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Abschlussdatum der Platzierung (das Verfallsdatum des Warrants) zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,24 Dollar. Sollte der Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (oder einer anderen kanadischen Börse, an der die Stammaktien zum jeweiligen Zeitpunkt gehandelt werden) an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,28 Dollar betragen, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen innerhalb von 10 Werktagen nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum liegt, das Verfallsdatum der Warrants vorverlegen (die verkürzte Warrant-Laufzeit), sodass die Warrants an dem Datum verfallen, das 30 Tage nach dem Datum liegt, an dem das Unternehmen eine Pressemeldung veröffentlicht, in der die verkürzte Warrant-Laufzeit angekündigt wird.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

In Verbindung mit dem Abschluss der Platzierung zahlte das Unternehmen an bestimmte berechtigte Personen eine Barprovision in Höhe von insgesamt 31.470,35 Dollar und begab 174.835 Broker-Warrants (Broker-Warrants) aus. Jeder Broker Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Einheit zu einem Preis von 0,18 Dollar pro Einheit. Die Broker-Warrants können ebenfalls Gegenstand der verkürzten Warrant-Laufzeit sein.

Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit der Platzierung begeben werden, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden und unterliegen den Weiterveräußerungsregeln der geltenden Wertpapiergesetze.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) bzw. einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es besteht eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein aufstrebendes spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das die nächste Generation kanülenloser Technologien und anderer innovativer Produkte für die medizinische Versorgung entwickelt. Die Produkte des Unternehmens, zu denen die kanülenlosen Injektionssysteme InsuJet und PetJet gehören, sind darauf ausgelegt, das Leben von Millionen Menschen und Tieren verbessern. NuGen wird fortgesetzt in zahlreichen Ländern, einschließlich Kanada, zugelassen. Die Produkte von NuGen sind für den Einsatz in verschiedenen wichtigen Bereichen konzipiert, darunter Diabetes, Veterinärmedizin und Impfstoffe.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, eingeplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

