EQS-Adhoc: Epigenomics AG: Veränderungen im Vorstand

19.05.2023 / 17:48 CET/CEST

Epigenomics AG: Veränderungen im Vorstand Berlin, Deutschland, 19. Mai 2023 – Im Zusammenhang mit ihrer überarbeiteten Geschäftsstrategie gibt die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX1, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") weitere Veränderungen in ihrem Vorstand bekannt. Dr. Andrew Lukowiak, President und Chief Scientific Officer (CSO) der Epigenomics AG, scheidet mit Wirkung zum 31. Mai 2023 aus der Gesellschaft und dem Vorstand aus.

Gesellschaft

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel. +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel. +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Epigenomics AG und ihre Geschäftstätigkeit. Diese Aussagen unterliegen daher bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Entwicklung der Epigenomics AG wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum dieser Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.



