Borussia Dortmund-Aktie von RB Leipzig-Sieg in München beflügelt

Vergangene Saison hatte er selbst noch Borussia Dortmund trainiert - nun hat Ex-BVB Trainer Marco Rose seiner alten Mannschaft eine exzellente Ausgangsposition im Meisterschaftsrennen verschafft: RB Leipzig gewann am vergangenen Samstag bei den Bayern und ermöglichte somit dem BVB den Sprung auf Tabellenplatz 1 vor dem letzten Spieltag.

BVB-Aktie legt zweistellig zu

Mit einem Heimsieg am kommenden Wochenende gegen den FSV Mainz 05 wäre die Borussia zum ersten mal seit 2012 wieder Deutscher Meister.

Die Aussicht auf die Meisterschaft beflügelt die Aktie zum Wochenstart - der Wert steigt nach einem Aufwärtsgap zum Handelsstart zeitweise um über 14 Prozent auf den höchsten Stand seit September 2021.

Fazit:

Nutzt der BVB am Wochenende mit einem Heimsieg die Leipziger Schützenhilfe, hätte die Aktie kurzfristig weiteres Potenzial auf der Oberseite in den Bereich 5,70/90 EUR. Spätestens in dem Bereich wäre dann zunächst mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Kurzfristig hätte die Aktie somit nochmal 10-15 Prozent Potenzial.