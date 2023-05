DNP: Neu gestaltete LCD-Backlight-Systembauteile erzielen hohe Leuchtdichte und breite Blickwinkel

- Verringert die Zahl der Bauteile, ist dünn und trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei -

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKIO: 7912) hat Systembauteile neu konzipiert, die mit modularen Hintergrundbeleuchtungen von Flüssigkristall-Displays (LCD) verwendet werden, beispielsweise in Notebook-Computern.

Comparison of luminance and viewing angle between notebook computer integrating newly designed system components (above), and currently available notebook computer (below). (Photo: Business Wire)

Im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Standardkomponenten sind die neu gestalteten Bauteile nicht nur dünn, sondern sie erzielen auch eine hohe Leuchtdichte und breite Blickwinkel.

Diese Bauteile bestehen hauptsächlich aus einer Lichtleiterplatte (LGP), einem Reflektor und einem Prisma zur Brechung des Lichts. DNP hat die Helligkeit verbessert, indem die Prismenanordnung (der konvexe Teil des Dreiecks) angepasst wurde.

Als Reaktion auf die Herausforderung enger Blickwinkel aufgrund der Prismenposition wurde außerdem die Lichtnutzungseffizienz verbessert, und zwar mithilfe einer Lichtleiterplatte und eines Reflektors. Durch die Optimierung der Prismaform wurden dann eine hohe Leuchtdichte und ein breiter Blickwinkel erzielt. Dank dieser neu gestalteten Systemkomponenten kann die Zahl der Bauteile verringert und der Stromverbrauch gesenkt werden. Des Weiteren wird durch niedrigere CO2-Emissionen auch die Umweltbelastung reduziert. Zudem wurde das Produkt dünner gestaltet.

[Merkmale der neu gestalteten Systemkomponenten]

Hohe Leuchtdichte und ein breiter Blickwinkel sowie eine dünne Hintergrundbeleuchtung Niedriger Stromverbrauch Senkung der CO2-Emissionen

[Ausblick]

DNP wird die Bauteile für Hersteller diverser Displays, einschließlich Displays für Notebook-Computer, verfügbar machen. Bis zum Bilanzjahr 2025 wollen wir Umsätze von rund 2,0 Milliarden Yen erzielen, auch durch den Absatz verwandter Komponenten.

Die DNP Group wird die Systembauteile in der SID Display Week 2023 vorstellen.

Weitere Einzelheiten

Über DNP

DNP wurde 1876 gegründet und ist heute ein führendes, weltweit agierendes Unternehmen, das druckbasierte Lösungen und die Stärken seiner wachsenden Zahl an Partnern nutzt, um neue Geschäftschancen zu entwickeln. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen für den Umweltschutz und eine lebendigere Welt für alle. Unter Nutzung unserer Kernkompetenzen in der Mikrofertigung und der Präzisionsbeschichtungstechnologie stellen wir Produkte für die Bereiche Displays, elektronische Geräte und optische Folien her. Außerdem haben wir neue Produkte wie beispielsweise die Dampfkammer und das Reflect Array entwickelt, die Kommunikationslösungen der nächsten Generation für eine menschenfreundlichere Informationsgesellschaft bieten.

Ansprechpartner für Medien DNP: Yusuke Kitagawa +81-3-6735-0101 kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp