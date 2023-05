Exelon: Weitere Verluste drohen

Nachdem noch zu Beginn dieses Jahres bei 50,71 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch in der Exelon-Aktie markiert werden konnte, drehte der Wert an dieser Stelle nach der vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye und ging in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte exakt auf die Unterstützung aus 2019/2020 um 36,50 US-Dollar und den EMA 200 (Woche) abwärts. Eine Wiederaufnahme der Rallye gelang zuletzt allerdings nicht mehr, die Barriere um 44,00 US-Dollar verhinderte einen erfolgreichen Folgeanstieg. Viel mehr noch, die Aktie ist in der abgelaufenen Handelswoche in ihren Abwärtstrend zurückgekehrt und droht nun weiter auf der Unterseite durchgereicht zu werden.

2019/2020‘er Support im Blick

Aus der Analyse der letzten Tage kann lediglich ein bärisches Szenario für die Exelon-Aktie abgeleitet werden, unterhalb von 38,98 US-Dollar wurden demnach Abschläge auf 36,50 US-Dollar und den knapp darüber verlaufenden EMA 200 drohen. Sollten sich die Verluste sogar unter ein Niveau von 35,19 US-Dollar fortsetzen, müssten Abschläge auf 31,44 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Um das Papier doch noch ins bullische Rampenlicht zu rücken, müsste dagegen ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 44,00 US-Dollar gelingen. Dann könnten Zugewinn an 47,23 US-Dollar vollzogen werden.