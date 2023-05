Original-Research: Aspermont Ltd (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Aspermont Ltd - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd Unternehmen: Aspermont Ltd ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,11 AUD Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger Vorläufige Zahlen für das Q2-2023 zeigen ein starkes Wachstum Aspermont, ein weltweit führender Anbieter von B2B-Medien für den Rohstoffsektor, hat im zweiten Quartal erneut seine Robustheit unter Beweis gestellt, indem es seinen beneidenswerten Wachstumskurs beibehalten und gleichzeitig seine operativen Kapazitäten erweitert hat. Das Unternehmen feierte das beeindruckende 27. Quartal in Folge mit einem zweistelligen Wachstum bei den Abonnementeinnahmen, angetrieben durch positive Beiträge von Content Works. Im Folgenden sind einige der Highlights des Unternehmens aufgeführt: * Der Gesamtumsatz lag mit 4,9 Mio. USD um 3 % über dem Vorjahreswert. * Die Einnahmen aus dem Abonnementgeschäft lagen mit 2,3 Millionen US-Dollar um 10 % über dem Vorjahreswert. * Der Umsatz von Content Works lag mit 0,3 Mio. US-Dollar um 102 % über dem Vorjahreswert. * Die Nettoliquidität lag mit 4,5 Mio. USD um 10 % höher als im Vorjahr. * Partnerschaft mit Saudi-Arabien bestätigt Die Leistung von Aspermont im 2. Quartal zeigt die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit des Unternehmens, sich unter schwierigen Marktbedingungen zu behaupten. Die konsequente Fokussierung des Unternehmens auf Abonnementumsätze und das bemerkenswerte Wachstum von Content Works unterstreichen die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Darüber hinaus spiegelt der Anstieg der Nettoliquidität um 10 % im Vergleich zum Vorjahr die umsichtige Finanzverwaltung von Aspermont und die Fähigkeit des Unternehmens wider, eine solide finanzielle Grundlage für künftige Unternehmungen zu schaffen. Diese finanzielle Stabilität ist in einer Branche, in der wirtschaftlicher Gegenwind die Einnahmeströme beeinträchtigen kann, von entscheidender Bedeutung. Angesichts der sinkenden Ausgaben für herkömmliche Werbung in der Branche festigt Aspermont mit der strategischen Partnerschaft mit Saudi-Arabien seine Position als globaler Akteur für inhaltsbasierte Werbung im Bergbausektor und erschließt neue Einnahmequellen. Dieser Meilenstein unterstreicht das Potenzial des diversifizierten Geschäftsmodells des Unternehmens und seine Fähigkeit, auf die sich entwickelnden Marktanforderungen einzugehen. Die jüngsten Ernennungen im Managementteam von Aspermont sind ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens, seine operativen Kapazitäten und Fachkenntnisse zu erweitern. Die Hinzunahme von erfahrenen Fachleuten wie Josh Robertson, Graeme McCracken und Lindsay Santos stärkt die Fähigkeit von Aspermont, Wachstumschancen zu nutzen und seine globale Präsenz zu erweitern. Das Unternehmen ernennt Josh Robertson zum Group Chief Marketing Officer Josh Robertson verfügt über umfangreiche Marketingerfahrung, die er bei mehreren großen globalen Netzwerkagenturen gesammelt hat. Josh Robertson hatte leitende Positionen bei Havas, Publicis und Dentsu inne und war Chief Marketing Officer bei VCCP, wo er große Firmen- und Regierungskunden weltweit betreute. Das Unternehmen ernennt Lindsay Santos zum Group Head of Events Die Rolle des Group Head of Events ist eine erst kürzlich geschaffene Position, die mit der entscheidenden Verantwortung für die Entwicklung und Durchführung der globalen Veranstaltungen von Aspermont verbunden ist, und zwar im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für die Gestaltung erstklassiger Veranstaltungen in den globalen Rohstoffsektoren. Frau Lindsay Santos verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Veranstaltungsbranche und hat sich in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Handel, Betrieb und Produktion ausgezeichnet. Zu ihren bemerkenswerten Leistungen gehört die Leitung von Fachmessen für InfoComm Asia in den letzten zwei Jahren, die sich an verschiedene Branchen richteten. Lindsays wertvolle Erfahrung bei der Einführung von Veranstaltungen und der Entwicklung neuer Initiativen wird wesentlich zu den ehrgeizigen Wachstumsplänen von Aspermont beitragen. Das Unternehmen ernennt Graeme McCracken zum Non-Executive Director Graeme McCracken verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medien, Veranstaltungen, Daten und Analytik in verschiedenen Industriezweigen. Graeme McCracken war in leitenden Positionen bei der RELX Group und Warburg Pincus tätig und hatte CEO-Positionen bei Proagrica und der CMD Group inne. Graeme hat einen Master-Abschluss in Politik und Wirtschaft von der University of Glasgow. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Aspermonts anhaltendes zweistelliges Wachstum bei den Abonnementeinnahmen, erfolgreiche Partnerschaften und umsichtige betriebliche Expansionen seine Position als Spitzenreiter in der B2B-Medienlandschaft des globalen Rohstoffsektors unterstreichen. Das fortschrittliche Investitionsprogramm des Unternehmens und die Konzentration auf strategische Neueinstellungen zeugen von einem zukunftsorientierten Ansatz und positionieren Aspermont für einen nachhaltigen Erfolg. Die ehrgeizigen Initiativen des Unternehmens, darunter Projekte wie Skywave, Esperanto und die Digitalisierung der Archive, tragen zu seinen langfristigen Wachstumsaussichten bei. Das unermüdliche Engagement von Aspermont, hochwertige Inhalte für ein weltweites Publikum bereitzustellen, steigert das Monetarisierungspotenzial des Unternehmens weiter. Dies alles bei gleichzeitiger Erhöhung der Nettoliquidität. Bis dahin stärken die vom Unternehmen veröffentlichten Ergebnisse für Q2-2023 unsere Zuversicht, dass das Unternehmen unsere Finanzprognosen für das Geschäftsjahr 2023 erreichen wird. Wir behalten daher unser BUY-Rating und unser aktuelles Kursziel von 0,11 AUD / 0,07 EUR bei.

