EQS-Adhoc: HELMA Eigenheimbau AG: Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zur Stärkung der Finanzierungsbasis

HELMA Eigenheimbau AG: Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zur Stärkung der Finanzierungsbasis



Lehrte, 23. Mai 2023 – Aufgrund der immensen makroökonomischen Herausforderungen, welche insbesondere durch den signifikanten Zinsanstieg sowie die anhaltend hohen Baukosten geprägt sind, haben sich Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft dazu entschlossen, den Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung abzuändern. Der mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 bekanntgegebene Dividendenvorschlag sah eine Ausschüttung in Höhe von 0,40 € je dividendenberechtigter Stückaktie vor. Nunmehr haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2022 der HELMA Eigenheimbau AG in Höhe von 3.475.005,79 € vollumfänglich den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und keine Dividende auszuzahlen.



Die Aussetzung der Dividende ist aus Sicht der Verwaltung eine konsequente Maßnahme, um auf die weiterhin herausfordernde konjunkturelle Situation zu reagieren und die Finanzierung des HELMA-Konzerns mit Blick auf die im laufenden Geschäftsjahr 2023 fälligen Finanzverbindlichkeiten zu stärken. Gemeinsam mit den Finanzierungspartnern arbeitet HELMA derzeit an der Umsetzung von geeigneten Refinanzierungsmaßnahmen und befindet sich mit den finanzierenden Banken in konstruktiven Gesprächen.



