CTS EVENTIM - Rekordjahr, Prognose bestätigt - Aktie bricht über 5% ein

CTS Eventim AG & Co. KGaA - WKN: 547030 - ISIN: DE0005470306 - Kurs: 61,200 € (XETRA)

Nach den vorläufigen Zahlen in der vergangenen Woche (Kollege Reinhard Hock berichtete in diesem Artikel) hat CTS Eventim jetzt die endgültigen Zahlen vorgelegt. Im vergangenen Quartal hat das Unternehmen fast 60 % mehr Tickets verkauft und den Umsatz auf gut 366 Mio. EUR nach zuvor rund 139 Mio. EUR gesteigert. Die Prognose, wonach Umsatz und Ergebniszahlen für 2023 in etwa auf dem Vorjahresniveau ausfallen werden, wurde vom Management bestätigt (Quelle: stock3.com/news). Die Anleger reagieren trotzdem verschnupft und lassen die Aktie nach der steilen Rallybewegung der letzten Tage weit zurückkommen.

Wie geht es weiter?

Auf der Unterseite bestätigt die Aktie heute den Support bei 59,90 EUR. Knapp darunter liegen noch die beiden EMAs (EMA50 und EMA200). In einem bullischen Szenario startet hier eine neue Aufwärtswelle. Klettert die Aktie per Tagesschluss über 62,30 EUR, könnte das heute gerissene Gap geschlossen werden und die Jahreshochs wieder angesteuert werden.

Rutscht das Papier allerdings nachhaltig unter 57,50 EUR ab, trübt sich das Bild weiter ein. Bei 55,15 und rund 54 EUR liegen dann die Auffangzonen. Darunter drohen größere Abwärtskorrekturen.

Fazit: Der heutige Rückschlag ist ein Dämpfer für die Bullen, aber noch kein bärisches Signal. Dafür hat sich die Aktie in den vergangenen Tagen zu stark entwickelt. Ob die Rally aber direkt wieder aufgenommen wird oder eine längere Seitwärtskorrektur eingeschlagen wird, ist momentan unklar.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)