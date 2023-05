EQS-News: ALPHA Augmented Services AG: Alpha Augmented Services AG gründet Joint Venture in Vietnam und stärkt Präsenz im Wachstumsmarkt Asien

EQS-News: ALPHA Augmented Services AG / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

ALPHA Augmented Services AG: Alpha Augmented Services AG gründet Joint Venture in Vietnam und stärkt Präsenz im Wachstumsmarkt Asien



24.05.2023 / 09:14 CET/CEST

Alpha Augmented Services AG gründet Joint Venture in Vietnam und stärkt Präsenz im Wachstumsmarkt Asien

Joint Venture Alpha Augmented Services Company Limited mit erfahrenem regionalen Partner Logchain Holdings Corporation

Sitz der neuen Gesellschaft ist Ho-Chi-Minh-Stadt

Vietnam als dynamisch wachsende Drehscheibe des internationalen Warenverkehrs in Asien eröffnet weitere Wachstumschancen

Zug (Schweiz), den 24. Mai 2023. Alpha Augmented Services AG (Alpha Augmented Services), ein Innovationsführer für softwaregestützte Transportoptimierung, gründet ein Joint Venture in Vietnam und baut durch den Stützpunkt im asiatischen Markt ihre internationale Präsenz deutlich aus. Mit der Logchain Holdings Corporation als erfahrenem regionalen Partner wurde die Alpha Augmented Services Company Ltd. mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt gegründet. Im ersten Schritt wird das neue Unternehmen mit fünf Mitarbeitenden vor Ort Kunden in Asien betreuen und die SaaS-Lösung von Alpha Augmented Services zur Transportoptimierung anbieten. Als Geschäftsführerin fungiert Bekka Nguyen, die über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Operations, Logistik und Lieferkettenmanagement verfügt. Mit Logchain Holdings Corporation konnte ein idealer JV-Partner gewonnen werden. Das Unternehmen ist ein etablierter Business Enabler mit einem starken Team vor Ort, einem ausgeprägten Netzwerk und umfassender Expertise in den Bereichen Transport, Logistik, Lieferketten und Digitalisierung.

Das Joint Venture mit dem Ausbau der Präsenz in Vietnam hat große strategische Bedeutung für die weitere internationale Expansion von Alpha Augmented Services. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem der wachstumsstärksten Märkte Asiens und einer der wichtigsten Drehscheiben des Warenverkehrs weltweit. Vietnam hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Mit durchschnittlichen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von fünf bis acht Prozent in den vergangenen Jahrzehnten zählt Vietnam zu den wachstumsstärksten Industrie- und Dienstleistungsstandorten weltweit. Entsprechend haben in den vergangenen Jahren zahlreiche globale Technologieunternehmen wie Apple, Xiaomi, Samsung, BYD oder LG umfassende Investitionen in Vietnam getätigt und das Land zu einem der wichtigsten High-Tech-Produktionsstandorte für Asien und den Weltmarkt gemacht. Mit dem fortschreitenden Ausbau der wichtigsten Seehäfen des Landes, wie beispielsweise dem Stadthafen Cat Lai in Ho-Chi-Minh-City (Südvietnam) sowie dem Hafencluster Cai Mep-Thi Vai in der Provinz Ba Ria-Vung Tau, entwickelt sich Vietnam zusehends zu einem der zentralen Warenumschlagplätze zwischen Asien und den USA sowie Europa.

Die Saas-Softwarelösung von Alpha Augmented Services optimiert kontinuierlich mittels eines eigenentwickelten Algorithmus und unter Einbindung künstlicher Intelligenz den individuellen Bestell- und Transportprozess und die Versandabwicklung entlang der gesamten Lieferkette. Kunden können auf diese Weise Kosteneinsparungen von mehr als 20 Prozent realisieren und zudem den CO2-Ausstoß ihrer Transportprozesse ebenfalls um bis zu 20 Prozent und mehr reduzieren. Dabei lässt sich die Lösung von Alpha Augmented Services problemlos in bestehende Abläufe integrieren und ist innerhalb weniger Wochen beim Kunden implementiert und einsatzbereit.

Massimo Rossetti, CEO und Co-Founder von Alpha Augmented Services: „Ich freue mich sehr über den Vertragsabschluss mit unserem JV-Partner Logchain Holdings Corporation in Vietnam. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Team aus motivierten und hochqualifizierten Mitarbeitern aus den Bereichen Lieferkette und Technik unser Wachstum unterstützen wird. Aktuell erleben wir, wie sich Global Player in Vietnam ansiedeln und erhebliche Investitionen in Produktionsanlagen tätigen. Unser Einstieg in Vietnam kommt deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt. Vietnam, mit seiner boomenden Wirtschaft und wachsenden Relevanz für den weltweiten Warenwirtschaftsverkehr, ist für uns der ideale Business Hub, um den gesamten asiatischen Markt abzudecken und den Industrien vor Ort CO2-reduzierende und kostensenkende Technologie vorzustellen.“

Louis Vu, CEO von Logchain Holdings Corporation: „Ich bin hocherfreut, diese Partnerschaft mit Alpha Augmented Services einzugehen. Neue Technologien und digitale Lösungen, die das wirtschaftliche Potenzial mit ökologischer Verantwortung heben, sind stark gefragt – in Vietnam, Asien und weltweit. Alpha Augmented Services kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, den wir gemeinsam noch stärker auch für asiatische Kunden und Produktionsstandorte nutzen wollen. Schnelle Kostensenkungen bei gleichzeitig unmittelbar wirkenden CO2-Einsparungen sind wichtige -Stellschrauben, um Ökologie und Ökonomie sinnvoll und nachhaltig zu verbinden.“

Weitere Informationen zu Alpha Augmented Services finden sich unter: www.alphaaugmented.com

