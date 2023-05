Tagesausblick für 26.05.: DAX – Abwärtsdynamik lässt nach. Halbleiteraktien im Fokus

Die Bären haben das Zepter an sich gerissen und drücken die Aktienmärkte weiter nach unten. Allerdings ließ die Abwärtsdynamik deutlich nach. Der DAX® und CAC®40 gaben jeweils rund 0,2 Prozent nach Im Schuldenstreit gibt es weiterhin keine Einigung. Darüberhinaus waren aus dem gestern veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung noch keine Signale für eine Zinspause abzulesen. Die heute morgen veröffentlichten Daten zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland zeigten zudem, dass die Wirtschaft im ersten Quartal und damit zwei Quartale in Folge geschrumpft ist und sich Deutschland in einer technischen Rezession befindet. In Frankreich sank das Geschäftsklima auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Dies folgte auf den gestern ohnehin schon überaschend schwach ausgefallenen Ifo-Index. Die Daten spielen den Bären also aktuell in die Karten. Der 1. Juni rückt immer näher. Damit steigt der Druck, im Schuldenstreit doch noch eine Lösung zu finden.

In Europa stagnierten die Renditen von 2- und 10jährigen Staatspapieren im Bereich des gestrigen Schlussstands. In den USA zogen die Renditen hingegen an. Die Ratingagentur Fitch hat aufgrund des Schuldenstreits gar angedeutet, die Kreditwürdigkeit der USA möglicherweise herabzustufen. Edelmetalle wie Gold, Palladium und Silber gaben hingegen weiter nach. Der Goldpreis sank gar unter die Marke von 1.950 US-Dollar pro Feinunze. Schwächer schloss auch die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil. Hier belasteten unter anderem Sorgen um die Konjunktur.

Unternehmen im Fokus Aixtron profitierte von positiven Analystenkommentaren. Cancom IT hat nach einem guten ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Deutsche Börse startete die Angebotsfrist zur Übernahme der dänischen SimCorp. Die Frankfurter wollen den Softwareanbieter für insgesamt 3,9 Milliarden Euro übernehmen. Die Frist läuft bis 13. Juli 2023. Infineon kann vom Kursfeuerwerk bei Nvidia nicht profitieren. Symrise hat die 30%-Schwelle bei Swedencare überschritten und muss nun dem schwedischen Haustiernahrungshersteller ein Übernahmeangebot unterbreiten. Morgen melden unter anderem ProSiebenSat.1 und SAF Holland (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Basler, Carrefour, Glencore, Totalenergies und Wacker Neuson laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Wichtige Termine United States-Durables

