Heiße Wette Cisco Systems: Können eine höhere Prognose und Top-Chancen durch KI den Aktienkurs beflügeln?

Es gibt sie tatsächlich noch. Ich meine an dieser Stelle Aktien von großen Technologieunternehmen, die noch nicht wieder über ihre ehemaligen Höchststände von vor dem Platzen der Technologieblase um die Jahrtausendwende klettern konnten.

Ein solcher Nachzügler sind hier unter anderem die Papiere des in Kalifornien beheimateten Technologiekonzerns Cisco Systems (WKN: 878841). Denn auch sie konnten ihr damaliges Allzeithoch bis heute nicht wieder erreichen.

Allerdings erscheint das Unternehmen kerngesund und dürfte zusätzlich auch noch vom wohl nicht mehr aufzuhaltenden Trend hin zur künstlichen Intelligenz profitieren. Grund genug, um im heutigen Artikel einmal zu versuchen, herauszufinden, ob dies auf eine heiße Wette auf einen wieder anziehenden Aktienkurs hindeuten könnte.

Ist eigentlich auf Kurs

Dass die Cisco-Aktie noch nicht wieder an ihre alten Erfolge anknüpfen konnte, erscheint auf den ersten Blick nicht unbedingt logisch. Schließlich hat Cisco Systems im letzten Geschäftsjahr mit 11,8 Mrd. US-Dollar einen um 337 % höheren Nettogewinn erzielen können als im Jahr 2000.

Allerdings ging es mit dem Nettoergebnis die letzten Jahre nicht konstant nach oben. Vielmehr lag es 2022 in etwa auf demselben Niveau wie im Jahr 2019. Und dies könnte natürlich für eine gewisse Verunsicherung unter den Investoren gesorgt haben.

Aber ganz allgemein kann das Unternehmen einiges an fundamentaler Stärke vorweisen. Denn bei einem Umsatz von 51,6 Mrd. US-Dollar kann man für das letzte Jahresergebnis eine Nettomarge von 22,9 % ermitteln. Hinzu kommt noch ein Free Cashflow, der am Ende des vergangenen Geschäftsjahres mit 12,75 Mrd. US-Dollar sogar höher ausfiel als der erzielte Nettogewinn. Doch dies ist ein Muster, das man bei Cisco Systems aber nun schon einige Jahre erkennen kann.

Auch aktuell scheint das Technologieunternehmen auf Kurs zu sein. Die letzten Zahlen spiegeln die Ergebnisse für das dritte Quartal wider, da das Geschäftsjahr bei Cisco Systems bereits am 30.06.2023 endet. Hier kann man gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzanstieg um 14 % auf 14,6 Mrd. US-Dollar ausmachen. Und auch der Gewinn konnte mit einem Wert von 3,2 Mrd. US-Dollar um 6 % zulegen.

Digitalisierung und Ausbau von KI bergen Chancen

Ohne Frage ist es hauptsächlich die Digitalisierung, die für Cisco Systems einen Wachstumstreiber darstellt. Nach Aussage von CEO Chuck Robbins gibt es weiterhin eine starke Nachfrage nach den Produkten der Technologiefirma. Dies ist in meinen Augen auch nicht verwunderlich, da die weltweiten Unternehmen mit immer schneller wachsenden Datenströmen auf ihren Netzwerken zurechtkommen müssen.

Ein weiterer Umsatzbringer könnte laut Robbins mittelfristig auch der Bereich künstliche Intelligenz darstellen. Denn dieses Thema bedeutet für viele Technologiefirmen einen hohen finanziellen Aufwand. Eben um diesen Megatrend zügig weiter voranzutreiben und dabei möglichst immer einen Tick schneller zu sein als die Konkurrenz.

Wachstumsmöglichkeiten sind also durchaus vorhanden. Auch das Management ist optimistisch und taxiert für das aktuelle und damit letzte Quartal 2023 einen Umsatzanstieg in einer Spanne von 14 bis 16 %. Des Weiteren wurde auch die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Am oberen Ende der Bandbreite rechnet man hier mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 2,98 US-Dollar, was demzufolge einem Rekordergebnis gleichzusetzen wäre.

Könnte die Aktie profitieren?

Auf einem Niveau von 49,86 US-Dollar (26.05.2023) liegt der Kurs der Cisco-Aktie derzeit immer noch meilenweit von ihrem einstigen Höchststand vom 27.03.200 entfernt (80,06 US-Dollar). Sollte im aktuellen Geschäftsjahr tatsächlich ein Rekordgewinn eingefahren werden, könnte sich dies also eventuell positiv auf den weiteren Kursverlauf auswirken.

Man sollte aber bedenken, dass die Cisco-Papiere im März 2000 mit einem utopischen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von etwa 200 bewertet wurden. In Bezug zum erwarteten Gewinn 2023 liegt die aktuelle Bewertung hingegen nur bei einem niedrigen KGV von 17. Dies könnte uns also durchaus einen Hinweis auf eine leichte Unterbewertung geben.

Doch ist natürlich die Frage, die man sich hier stellen muss, ob die Investoren Cisco Systems für die nächsten Jahre ein weiteres und konstantes Gewinnwachstum überhaupt zutrauen. Die Analysten sind in dieser Angelegenheit aber sehr positiv eingestellt und erwarten bis 2025 ein weiter ansteigendes EPS, das dann bei einem Wert von 3,58 US-Dollar liegen soll.

Wie sich die Cisco-Aktie letztendlich wirklich weiterentwickeln wird, kann man wohl niemand mit Sicherheit sagen. Es bleibt also weiterhin eine heiße Wette auf einen wieder signifikant steigenden Aktienkurs. Ob er diese eingehen möchte, muss natürlich jeder Anleger für sich alleine entscheiden.

Andre Kulpa besitzt Aktien von Cisco Systems. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023