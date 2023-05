IRW-News: Loop Industries, Inc: Franck Leroy, Präsident der Region Grand Est, besucht Werk von Loop Industries in Terrebonne in der kanadischen Provinz Quebec

IRW-PRESS: Loop Industries, Inc: Franck Leroy, Präsident der Region Grand Est, besucht Werk von Loop Industries in Terrebonne in der kanadischen Provinz Quebec

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 30. Mai 2023 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (das Unternehmen oder Loop), ein Unternehmen für saubere Technologien, dessen Ziel darin besteht, eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft durch die Herstellung von zu 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat (PET) und Polyesterfasern zu beschleunigen, empfing den Präsidenten der französischen Region Grand Est, Franck Leroy, im Werk von Loop Industries in Terrebonne in der kanadischen Provinz Quebec. Der Besuch stellt einen wichtigen Schritt bei der Zusammenarbeit von Loop Industries mit den strategischen Partnern SK Geo Centric und SUEZ dar, die die Errichtung einer kommerziellen Produktionsanlage in Saint-Avold in der Region Grand Est in Frankreich vorbereiten, um die Technologie von Loop auf dem europäischen Markt einzusetzen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70749/loopindustries_de_PRcom.001.png

Foto: Franck Leroy, Präsident der Region Grand Est in Frankreich, und Daniel Solomita, Founder und CEO von Loop Industries, am Hauptsitz von Loop in Terrebonne in der kanadischen Provinz Quebec

Die kommerzielle Produktionsanlage in Saint-Avold mit einer geplanten Kapazität von 70.000 t pro Jahr wird zu 100 % recyceltes und unendlich recycelbares Loop-PET-Harz in Neuwarequalität aus geringwertigen PET-Kunststoff- und Polyesterfaserabfällen herstellen und könnte im Vergleich zu PET-Neuware aus fossilen Brennstoffen über 255.000 t CO2 pro Jahr einsparen.1 Die Errichtung der Anlage wird voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen, während die Inbetriebnahme für 2027 geplant ist.

Die Entscheidung, eine kommerzielle Produktionsanlage in Frankreich zu errichten, wurde von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben, einschließlich der umfassenden Kooperationslandschaft mit großen Marken wie Danone, LOccitane en Provence und LOréal, die sich für Nachhaltigkeit und lokale Recyclingmaßnahmen einsetzen. Dieses Ökosystem bietet ein starkes Fundament für Loop, um Hand in Hand mit Branchenführern zu arbeiten, die sich für nachhaltige Praktiken einsetzen. Darüber hinaus macht Frankreichs unerschütterliches Engagement für Umweltschutz und Recycling das Land zu einem idealen Standort für den Einsatz der Technologie von Loop. Die innovative Technologie von Loop kann eine entscheidende Rolle beim Erreichen der Nachhaltigkeitsziele von Marken spielen und passt perfekt zur Vision des Landes hinsichtlich einer Kreislaufwirtschaft.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70749/loopindustries_de_PRcom.002.png

Foto: Gruppenfoto der französischen Delegation und der Projektpartner von SUEZ und SK Geo Centric

Die Region Grand Est ist besonders stolz darauf, die Ansiedlung von Loop Industries in ihrem Gebiet im Rahmen der Zusammenarbeit mit SUEZ und SK Geo Centric zu unterstützen. Bei der Besichtigung der Produktionsstätte von Loop in Terrebonne konnte unsere Delegation ihr großes Interesse an der innovativen Technologie unter Beweis stellen und sich mit Daniel Solomita und dessen Teams austauschen. In unseren Gesprächen konnten wir die nächsten Meilensteine festlegen und sicherstellen, dass diese erste industrielle Einheit in Europa rasch errichtet wird. Diese beträchtliche Investition, mit der neue Arbeitsplätze geschaffen werden, ist ein weiterer entscheidender Schritt im Rahmen des ökologischen Wandels der Chemieplattform Saint-Avold Carling im Osten Frankreichs. Die Herausforderung ist einfach: Die Umwelt schafft Arbeitsplätze und reindustrialisiert unsere Regionen, und wir möchten dank großer Akteure wie Loop, Suez und SK Geo Centric zur Vorzeigeregion für die Kreislaufwirtschaft werden, betonte Franck Leroy, Präsident der Region Grand Est.

Es ist uns eine große Ehre, Präsident Leroy in unserem Werk begrüßen zu dürfen und die innovative Technologie von Loop aus erster Hand präsentieren zu können, sagte Daniel Solomita, Founder und CEO von Loop. Wir freuen uns, unsere Betriebe in Frankreich zu erweitern und die Nachhaltigkeitsziele der in Europa ansässigen globalen Marken zu unterstützen, indem wir unser zu 100 % recyceltes Loop-PET-Harz in Neuwarequalität anbieten. Angesichts der Unterstützung unserer strategischen Partner und der Region Grand Est sind wir zuversichtlich, dass wir die Kommerzialisierung der Technologie von Loop beschleunigen und einen transformativen Wandel fördern können.

Der Besuch von Herrn Franck Leroy hebt die Bedeutung dieses Projekts für die Region Grand Est und die globale Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe hervor. Loop Industries freut sich, die Errichtung der kommerziellen Produktionsanlage in Saint-Avold voranzutreiben und somit eine neue Ära der nachhaltigen PET-Produktion in ganz Europa einzuläuten. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, den Kreislauf von PET-Kunststoff- und Polyesterfaserabfällen zu beenden und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu fördern.

1 Basierend auf der neuesten Ökobilanz vom März 2022. Die Daten werden mit PET in Neuwarequalität aus Dimethylterephthalat (DMT) verglichen.

Über Loop Industries

Loop Industries ist ein Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den weltweiten Trend hin zu nachhaltigen PET-Kunststoff- und Polyesterfasern und weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Loop Industries verfügt über eine patentierte und geschützte Technologie, mit der Abfälle aus PET-Kunststoff und Polyesterfasern ohne oder mit geringem Wert, einschließlich Plastikflaschen und -verpackungen, Teppiche und Textilien jeglicher Farbe, Transparenz oder Beschaffenheit und sogar durch Sonne und Salz zersetzte Meereskunststoffe in ihre Grundbausteine (Monomere) depolymerisiert werden. Die Monomere werden gefiltert, gereinigt und polymerisiert, um daraus neues Loop-PET-Harz herzustellen, das für die Verwendung in lebensmittelechten Verpackungen und Polyesterfasern geeignet ist und unseren Kunden ermöglicht, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Loop-PET-Kunststoffe und Polyesterfasern können unendlich oft recycelt werden, ohne an Qualität einzubüßen. So kann der Kunststoffkreislauf erfolgreich geschlossen werden. Loop Industries leistet einen Beitrag zum weltweiten Trend in Richtung Kreislaufwirtschaft, indem es Plastikmüll reduziert und Kunststoffabfälle für eine nachhaltige Zukunft wiederverwertet.

Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NASDAQ Global Market unter dem Symbol LOOP notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.loopindustries.com. Folgen Sie Loop auf Twitter: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: Loop Industries und LinkedIn: Loop Industries

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations:

Kevin C. O'Dowd, Vice-President Communications & Investor Relations

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com

Media Inquiries:

Andrea Kostiuk, Vice-President Marketing & Communications

Loop Industries, Inc.

+1 (450) 951-8555

akostiuk@loopindustries.com

Zukunftsgerichtete Aussagen,

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solchen Aussagen können die Wörter beabsichtigt, kann, wird, plant, erwartet, antizipiert, sollte, könnte, projiziert, prognostiziert, schätzt, zielt ab, glaubt, hofft, potenziell oder fortsetzen sowie die Verneinung dieser Begriffe oder ähnliche Wörter vorangestellt sein. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Marktchancen von Loop, seine Strategien, die Fähigkeit, seine Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern, den Wettbewerb, die erwarteten Aktivitäten und Ausgaben im Rahmen des Geschäftsplans von Loop, die Angemessenheit der verfügbaren Barmittel, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Pläne für zukünftiges Wachstum und den operativen Betrieb, die Größe des von Loop adressierbaren Marktes, Markttrends und die Wirksamkeit der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung von Loop. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, basieren auf bestimmten Annahmen und unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Loop liegen und die nicht vorhergesagt oder quantifiziert werden können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: (i) der Vermarktung unserer Technologie und Produkte, (ii) dem Status unserer Beziehungen zu Partnern, (iii) der Entwicklung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer Produkte, (iv) dem Wettbewerb in der Branche, (v) unserem Bedarf an und unserer Fähigkeit zur Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel im Hinblick auf unsere derzeitigen und künftigen finanziellen Verpflichtungen, (vi) der Entwicklung, der Auftragsvergabe und dem Bau unserer Produktionsanlagen, (vii) unserer Fähigkeit zur Skalierung, Herstellung (vii) unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu skalieren, herzustellen und zu verkaufen, um Einnahmen zu generieren, (viii) unser vorgeschlagenes Geschäftsmodell und unsere Fähigkeit, es umzusetzen, (ix) negative Auswirkungen auf das Geschäft und den operativen Betrieb des Unternehmens infolge einer verstärkten Prüfung durch die Aufsichtsbehörden, die Medien oder die Finanzberichterstattung, durch Praktiken, Gerüchte oder anderweitig, (x) Krankheitsepidemien und andere gesundheitsbezogene Bedenken und Krisen, die zu einem eingeschränkten Zugang zu den Kapitalmärkten, Unterbrechungen der Versorgungskette und deren Überprüfung, einem Embargo für Waren, die in den betroffenen Gebieten hergestellt werden, staatlich verordneten obligatorischen Betriebsschließungen und daraus resultierenden Entlassungen unserer Mitarbeiter, staatlichen Beschäftigungsförderungsprogrammen, Reisebeschränkungen oder Ähnlichem zur Verhinderung der Ausbreitung von Krankheiten oder zu Markt- oder anderen Veränderungen führen könnten, die nicht zahlungswirksame Wertminderungen unserer immateriellen Vermögenswerte und unserer Sachanlagen zur Folge haben könnten, (xi) die Auswirkungen der anhaltenden weltweiten makroökonomischen Ungewissheit und deren Folgen, einschließlich Inflation, Marktvolatilität und Wechselkurs- und Zinsschwankungen, (xii) das Ergebnis etwaiger SEC-Untersuchungen oder gegen uns angestrengter Sammelklagen, (xiii) unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und Berater einzustellen und/oder zu halten, (xiv) andere Ereignisse oder Umstände, auf die wir nur wenig oder gar keinen Einfluss haben, und (xv) andere Faktoren, die in den späteren Einreichungen von Loop bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") erörtert werden. Ausführlichere Informationen über Loop und die Risikofaktoren, die sich auf die Realisierung zukunftsgerichteter Aussagen auswirken können, sind in den von Loop bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten. Investoren und Wertpapierinhabern wird dringend empfohlen, diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zu lesen. Loop übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

QUELLE: Loop Industries, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70749

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70749&tr=1

