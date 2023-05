EQS-News: ​​​​​​​Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023

EQS-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

​​​​​​​Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023



Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 31. Mai 2023 – Die Epigenomics AG (FSE: ECX, das „Unternehmen“) hat heute die Finanzergebnisse (nach IFRS, ungeprüft) für die ersten drei Monate 2023 veröffentlicht. Kennzahlen Die Umsatzerlöse sind im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht von TEUR 115 auf TEUR 134 gestiegen.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten reduzierten sich im ersten Quartal 2023 auf TEUR 1.121 (Q1 2022: TEUR 1.401), da die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aufgrund der Restrukturierung des Unternehmens eingestellt wurden.

Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sind von TEUR 2.015 auf TEUR 4.767 gestiegen. Ursächlich für den Anstieg waren Kosten für die Umsetzung der Restrukturierung.

Das EBITDA (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) lag im Berichtszeitraum bei TEUR -4.427 gegenüber TEUR -2.574 in der vergleichbaren Vorjahresperiode.

Der Periodenfehlbetrag lag bei TEUR -5.591 (Q1 2022: TEUR -2.657); der Verlust je Aktie 1 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von EUR -0,66 auf EUR -1,31.

Der Finanzmittelverbrauch verringerte sich im ersten Quartal 2023 leicht auf TEUR 3.272 (Q1 2022: TEUR 3.408).

Zum 31. März 2023 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von TEUR 6.887 (31. Dezember 2022: TEUR 10.126). Operative Entwicklungen Da es der Gesellschaft nicht gelungen ist, zusätzliches Kapital aufzubringen, um die Finanzierung der FDA-Zulassungsstudie des „Next-Gen“-Tests sicherzustellen, wurde am 15. Februar 2023 die Restrukturierung der Epigenomics AG eingeleitet. Vor diesem Hintergrund wurde unter anderem der Vertrieb des Epi proColon-Tests eingestellt und die Zulassung zum Prime Standard der Börse Frankfurt widerrufen. Die Aufnahme des Handels im General Standard erfolgt voraussichtlich am 12. Juni 2023. Neben der Reduzierung der Mitarbeiterzahl an den Standorten in Berlin und San Diego soll darüber hinaus der Aufsichtsrat auf drei Mitglieder reduziert werden. Das Unternehmen ist dabei weiterhin bestrebt, den Wert seiner Technologie durch Partnerschaften, Auslizenzierungen und/oder den Verkauf von Vermögenswerten zu maximieren.

Heino von Prondzynski legte aufgrund gesundheitlicher Gründe und als Beitrag zur Kostensenkung sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender zum 10. Februar 2023 nieder und schied zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat aus. Das Gremium wählte Frau Dr. Helge Lubenow als seine Nachfolgerin zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.

Am 12. April 2023 verkündete die Gesellschaft den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Greg Hamilton mit Wirkung zum 30. Juni 2023. Am 19. Mai 2023 wurde zudem der Rücktritt des Vorstandsmitglieds und Chief Scientific Officers Dr. Andrew Lukowiak zum 31. Mai 2023 bekanntgegeben. Die Änderungen im Vorstand erfolgten zur Kostenminimierung im Zuge der Restrukturierung von Epigenomics. Ausblick 2023 Das Unternehmen bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet ein EBITDA (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) innerhalb der Bandbreite von EUR -7,0 Mio. bis EUR -9,0 Mio. Beim Finanzmittelverbrauch prognostiziert Epigenomics für das laufende Gesamtjahr 2023 eine Bandbreite von EUR 7,0 Mio. bis EUR 9,0 Mio. Weitere Informationen Die Zwischenmitteilung für die ersten drei Monate 2023 (ungeprüft) finden Sie auf der Epigenomics-Webseite unter: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/. Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA hat Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf entwickelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com. Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. 1Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde die Zahl für Q1 2022 nachträglich angepasst.

