EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
18.08.2025 / 15:14 CET/CEST
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis zum 15. August 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 996.709 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
11 August 202511.97541,4523496.391,35AQEU
11 August 202579.83741,46023.310.058,20CEUX
11 August 20257.79741,4663323.312,87TQEX
11 August 2025100.39141,45534.161.743,27XETA
12 August 202511.43641,4328473.825,42AQEU
12 August 202577.84441,43423.225.400,44CEUX
12 August 20257.70441,4342319.208,76TQEX
12 August 202599.72541,43024.131.629,03XETA
13 August 202514.71942,1987621.122,21AQEU
13 August 202574.14042,20603.129.156,32CEUX
13 August 20259.96742,1461420.069,84TQEX
13 August 2025101.17442,09874.259.289,42XETA
14 August 202515.00042,7054640.581,66AQEU
14 August 202560.00042,69792.561.876,33CEUX
14 August 202510.00042,7149427.149,11TQEX
14 August 2025115.00042,68754.909.068,04XETA
15 August 202511.76042,9101504.622,50AQEU
15 August 202579.69042,91373.419.791,89CEUX
15 August 20257.47642,9104320.798,45TQEX
15 August 2025101.07442,91474.337.562,88XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 996.709 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
