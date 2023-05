US-Schrittgeberaktie steht noch auf Kauf

Applied Materials Inc. - WKN: 865177 - ISIN: US0382221051 - Kurs: 133,440 $ (Nasdaq)

Am 7. Januar wurde die Aktie hier auf stock3 charttechnisch mittelfristig bullisch vorgestellt. Ich zitiere: "Das inverse SKS-Bodenmusterfraktal hat sich seit Juni 2022 ausgebildet. Seine maßgebliche Barriere liegt bei 110 USD im Markt und dürfte in den nächsten Handelstagen attackiert werden. Gut möglich, dass sich das Kursgeschehen im Bereich von 110 USD zunächst nochmals festfährt. Steigt der Aktienkurs überzeugend dynamisch über 111 USD an, beginnt dies ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 141 und 158 USD zu aktivieren. Kalkulieren Sie in 2023 ein, dass der Weg zu bestimmten bullischen Zielmarken phasenweise steinig, sprich volatil verlaufen kann. Kalkulieren Sie ein, dass es mehrere Ausbruchversuche benötigen kann, bis sich der Impuls final nach oben entfalten kann. Es fehlt der seit Jahren bekannte Liquiditätsstoß der Notenbanken im Hintergrund."

Ab 23. Januar begann sich das Kursgeschehen über die Barriere des Bodenmusterfraktals in Höhe 110 USD zu schieben. Dadurch wurde das mittelfristige Kaufsignal scharf gestellt. Prognoseskizze mit dickem blauen Prognosepfeil anbei.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

Die erstgenannte Zielmarke ist in Reichweite. In deren Bereich sollte eine Zwischenkorrektur einkalkuliert werden. Anschließend dürfte der Aktienkurs im Verlauf dieses Jahres weiter in Richtung 158 USD steigen.

Applied Materials Inc.2b

VORHER:

US-Aktie kann Rallys und Crashs ansagen! -15:09 Uhr, 07.01.2023

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)