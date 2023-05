WDH/ANALYSE-FLASH: UBS startet Morphosys mit 'Buy' - Ziel 47 Euro

(Klargestellt wird, dass es sich um eine Analystin handelt)

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Morphosys mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro in die Bewertung aufgenommen. Seine Analyse des Biotech-Unternehmens habe ergeben, dass der aktuelle Aktienkurs der in der Entwicklung befindlichen Wirkstoff-Pipeline nur wenig Wert beimesse, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies lasse darauf schließen, dass der Markt das Vertrauen in Morphosys verloren habe. Er sei anderer Meinung und prognostiziere allein für das Blutkrebsmittel Pelabresib einen Spitzenumsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar, was einem Kapitalwert je Aktie von 35 Euro entspreche, also mehr als der aktuelle Aktienkurs./edh/gl

