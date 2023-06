EQS-News: Masterflex SE transformiert mit Zukunftsstrategie Hero@Zero das Geschäftsmodell bis 2035 hin zur Kreislaufwirtschaft

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Masterflex SE transformiert mit Zukunftsstrategie Hero@Zero das Geschäftsmodell bis 2035 hin zur Kreislaufwirtschaft



Masterflex SE transformiert mit Zukunftsstrategie Hero@Zero das Geschäftsmodell bis 2035 hin zur Kreislaufwirtschaft Datum: 01. Juni 2023 Die Masterflex SE transformiert als Innovationsführer ihr Geschäft im Bereich von Schlauch- und Verbindungssystemen schrittweise bis ins Jahr 2035 in die Kreislaufwirtschaft. Im Rahmen der neuen, wegweisenden Zukunftsstrategie „Hero@Zero” soll der Ressourcenverbrauch in sämtlichen Unternehmensteilen stetig sinken und die Öko-Effektivität steigen. So will Masterflex einen nachvollziehbaren positiven Beitrag zur Lebensqualität zukünftiger Generationen leisten. Die Realisierung der Vision Hero@Zero bedeutet Schlauch- und Verbindungssysteme zukünftig so zu konzipieren und herzustellen, dass sie nach ihrer Verwendung zurückgenommen, aufbereitet und wiederverwendet werden können. Ein revolutionärer Ansatz, mit dem der Ressourcenverbrauch minimiert und der CO 2 -Fußabdruck von Produkten der Masterflex Group für die Kunden deutlich reduziert werden kann. Für die Kunden bedeuten die in einem geschlossenen Kreislauf verwendeten Schläuche und Verbindungssysteme zum einen höhere Effizienz und Abfallreduzierung. Zum anderen haben sie damit die Möglichkeit die erwartbaren zukünftigen Regulatorien frühzeitig zu adaptieren. Für die Masterflex SE bedeutet dieser Schritt abgesehen von den ökologischen Vorteilen eine noch höhere Kundenbindung und die Erweiterung des Geschäftsmodells um Services und Dienstleistungen rund um das Thema digitalisierte Verbindungstechnik mit planbaren Umsatzerlösen und reduziertem Ressourcenverbrauch. Dr. Andreas Bastin, CEO von Masterflex SE: „Mit „Hero@Zero“ setzen wir neue Maßstäbe in der Branche der Schlauch- und Verbindungssysteme. Wir sehen es als unsere Pflicht an, unsere Produkte nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig die von unseren Kunden gewohnte hohe Qualität und Leistungsfähigkeit zu steigern. Durch die Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft tragen wir aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei, werden selbst effizienter und leisten einen bedeutenden Beitrag zur Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unserer Kunden.“ Weitere Informationen zu „Hero@Zero“ finden Sie künftig online in unserem Newsbereich unter: https://www.masterflexgroup.com/de/aktuelle-meldungen/ Über die Masterflex Group: Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (ISIN DE0005492938, WKN 549293) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen. Masterflex Group

