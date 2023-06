DexCom: Wo liegt der Deckel?

Den letzten markanten Höhepunkt markierte DexCom Ende 2021 bei 164,86 US-Dollar, im Zuge einer Konsolidierung ging es auf den langfristigen Abwärtstrend um 66,89 US-Dollar bis Frühjahr letzten Jahres abwärts. Seitdem hat sich DexCom auf Niveau von 125,55 US-Dollar wieder erholt, kommt seit November letzten Jahres allerdings nicht wirklich voran. Trotzdem bildet die Aktie immer wieder höhere Tiefs aus, was auf eine bullische Kontraktion und baldigen Ausbruchsversuch schließen lässt.

Ausbruch und los…

Wochenschlusskurse oberhalb von 126,00 US-Dollar würden klare Hinweise auf eine Rallyefortsetzung mit vorläufigen Zielen bei 134,76 und darüber in den Bereich von 145,69 US-Dollar liefern. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen anbieten. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne ist dagegen als neutral zu bewerten, erste Achtungszeichen sollten jedoch unter 112,00 US-Dollar beachtet werden. In diesem Szenario könnte nämlich Konsolidierungsbedarf 103,85 US-Dollar freigesetzt werden.