EQS-News: reconcept: OX2 und Tuulialfa schließen Vereinbarung über den Erwerb und die Entwicklung von sechs Windparks in Finnland

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung

reconcept: OX2 und Tuulialfa schließen Vereinbarung über den Erwerb und die Entwicklung von sechs Windparks in Finnland



05.06.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



reconcept: OX2 und Tuulialfa schließen Vereinbarung über den Erwerb und die Entwicklung von sechs Windparks in Finnland



Hamburg, 5. Juni 2023. Die reconcept Gruppe hat über ihr Joint Venture Tuulialfa Oy mit OX2 eine Vereinbarung über den Erwerb und die Entwicklung eines Onshore-Windkraftportfolios von rund 1.200 Megawatt in der finnischen Region Nordösterbotten und in Lappland unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst sechs Windkraftprojekte, bestehend aus voraussichtlich 150 Turbinen. Die Projekte befinden sich in den Gemeinden Utajärvi, Pudasjärvi, Oulu, Kittilä und Kuusamo.



„Finnlands Netzbetreiber Fingrid prognostiziert, dass der Stromverbrauch in Finnland bis 2030 von 82 Terawattstunden (TWh) auf 136 TWh steigen wird. Das Projektpaket ist eine Antwort auf den wachsenden Bedarf, der durch den künftigen Stromverbrauch entsteht, zudem stärkt es unser Projektportfolio in Finnland von aktuell rund 5 Gigawatt Onshore-Windenergie“, sagt Veli-Pekka Alkula, Leiter der Abteilung Entwicklung Onshore-Wind bei OX2 Finnland.



„Wir freuen uns sehr über die langfristige Vereinbarung mit Europas wichtigstem Projektentwickler und Manager von Onshore-Windparks. Die Kooperation mit OX2 ergänzt das Know-how von Tuulialfa, unserem finnischen Windkraftexperten, hervorragend“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.



„Wir können nun bereits parallel zur Entwicklungsphase der neuen Windkraftprojekte beginnen, die Bau- und Produktionsphase vorzubereiten. Dies wird die Projektentwicklung beschleunigen“, sagt Antti Tanskanen, Geschäftsführer von Tuulialfa Oy.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Tuulialfa für die Projektentwicklung und OX2 für die Projektfinanzierung, die Beschaffung, den Bau sowie das technische und kommerzielle Management verantwortlich sein. Die Parteien haben bereits gemeinsam das Turkkiselkä-Projekt in Vaala entwickelt.



Über reconcept

Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Finnische Projekte realisiert reconcept über das Joint Venture Tuulialfa Oy. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 390 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 609 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022).



OX2

OX2 entwickelt, baut und vertreibt Lösungen für Erneuerbare Energien im großen Maßstab. OX2 bietet auch das Management von Wind- und Solarparks nach der Fertigstellung an. Das Projektentwicklungsportfolio von OX2 umfasst sowohl selbst entwickelte als auch erworbene Projekte in den Bereichen Onshore- und Offshore-Windkraft, Solarenergie und Energiespeicherung, die sich in verschiedenen Entwicklungsphasen befinden. OX2 ist auf elf Märkten in Europa tätig: Schweden, Finnland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Åland.



Pressekontakt

Christiane Pieper

reconcept GmbH

040/3252165-27

christiane.pieper@reconcept.de

05.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com