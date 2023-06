Flughafen Wien lädt zur Hauptversammlung

Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62) wird an diesem Montag ihre Hauptversammlung abhalten. Der Konzern will der Hauptversammlung für 2022 eine Dividende von 77 Cent je Aktie vorschlagen, nachdem die Aktionäre im Vorjahr leer ausgingen. Beim derzeitigen Börsenkurs von 32,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,34 Prozent. Dividenden-Zahltag ist der 15. Juni 2023 und Ex-Dividendentag der 12. Juni 2023.

In der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice stieg das Passagieraufkommen im ersten Quartal 2023 auf insgesamt 6,7 Mio. Passagiere (+82 Prozent), wie am 16. Mai berichtet wurde. Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere auf 5,33 Mio. (+81,5 Prozent).

Die Umsatzerlöse der Flughafen-Wien-Gruppe stiegen im ersten Quartal 2023 um 63 Prozent auf 180,4 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug 34,8 Mio. Euro (Vorjahr: 12,4 Mio. Euro). Das Periodenergebnis legte von 6,7 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro zu.

Die Flughafen-Wien-Gruppe rechnet für 2023 mit 32-34 Mio. Passagieren in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 26-27 Mio. Passagieren am Standort Wien. Das Periodenergebnis soll sich auf über 150 Mio. Euro verbessern, bei einem Umsatz von rund 830 Mio. Euro.

Redaktion MyDividends.de