US-Super-Bulle vor Trendfortsetzung?

Comfort Systems USA ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit einer breiten Palette an Dienstleistungen rund um Klima- und Sanitärtechnik. Die Aktie wurde in der PLUS-Analyse im Februar (Super-Bulle setzt zum nächsten Streich an) als Rallykandidat bei einem Ausbruch nach oben vorgestellt. Das Szenario ging voll auf, zwei Tage später startete der Ausbruch. Das 18 %-Rallyziel wurde wiederum nur wenige Handelstage später erreicht. Wie geht es weiter?

Neues Kaufsignal bei Ausbruch

Die Aktie steht wieder an den Jahreshochs und pendelt seit Anfang Mai seitwärts. In einem bullischen Szenario ist das eine Fortsetzungsformation, der bei Auflösung nach oben eine weitere Aufwärtswelle folgt. Klettert die Aktie nachhaltig über 157 USD, entstehen Kaufsignale für eine Rallyfortsetzung zur Oberkante des Aufwärtstrendkanals bei rund 174 - 177 USD.

Schwächeln die Käufer jetzt hingegen und lassen die Aktie signifikant unter 141 USD fallen, trübt sich das kurzfristige Bild leicht ein. Das Verlassen des Aufwärtstrendkanals nach unten hin könnte eine Korrektur bis 128 - 129 oder 125 USD einleiten.

Fazit: Ausbruchstrader können die Aktie erneut auf die Watchlist nehmen. Mit neuem Allzeithoch könnten prozyklische Aktionen interessant werden, eine Rallyfortsetzung wäre dann möglich.

