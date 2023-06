ZSCALER - Starke Rally! Kann sie weitergehen?

Zscaler Inc. - WKN: A2JF28 - ISIN: US98980G1022 - Kurs: 148,050 $ (Nasdaq)

Die ZSCALER-Aktie musste nach ihren Allzeithoch bei 376,11 USD aus dem November 2021 massive Verluste hinnehmen und fiel auf ein Tief bei 84,93 USD und damit knapp unter das log. 61,8-%-Retracement der Rally ab März 221 und auf die Oberkante eines Aufwärtsgaps vom 29. Mai 2021.

Die Endphase dieser Abwärtsbewegung fand in einem bullischen Keil statt. Am Ende gab es einen kurzen Rückfall unter die Unterkante und damit eine bärische Übertreibung. Seit Mai 223 zieht der Aktienkurs wieder deutlich an. Dabei kam es bereits am 15. Mai 2023 zum Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und dem bullischen Keil. Gestern erreichte der Wert das log. 38,2-%-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 149,94 USD.

Kurzfristig ist die Aktie nach der Rally der letzten Tage und Wochen klar überkauft. Seit 26. Mai notiert der RSI (14) auf Tagesbasis im oberen Extrembereich. Außerdem nähert er sich mit einem Punktestand von 80,55 den historischen Extremwerten an.

Fazit: Der erste Rallyschub seit Mai nähert sich seinem Ende. Aktuell muss mit einem Rücksetzer gen EMA 50 oder sogar knapp darunter gerechnet werden. Ein Verkaufssignal für den Start einer solchen Bewegung liegt aber nicht vor. Anschließend besteht aber nach aktuellem Stand eine gute Chance auf eine Rally gen 213,03 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch.

Die Bullen haben nach der Rally der letzten Wochen viel Spielraum. Selbst ein Rücksetzer auf 105,43 USD würde die Chancen auf eine Rally gen 213 USD nur unwesentlich schmälen. Erst im Falle eines stabilen Rückfalls unter 105,43 USD wäre die Rally gefährdet.

