Trading-Chance Gold: Nochmaliger Anlauf?

Der Goldpreis läuft seit nunmehr 3 Jahren seitwärts zwischen dem Allzeithoch und der 1700er-Region. Auch im jüngsten Anlauf scheiterte das beliebte Edelmetall an der wichtigen 2050-2100er-Zone. Warum diese Zone wichtig ist und was für einen nochmaligen Anlauf spricht, wollen wir heute thematisieren.

Ein Grund, warum Gold wiederholt an dem Widerstandsbereich 2050-2100 US-Dollar scheiterte, sind die Wetten am Optionsmarkt. Stillhalter wetten mit dem Verkauf von Optionen (quasi Short auf die Option) auf das „Nicht-Eintreten“ der Optionswette. Es wurden dazu sehr viele Call Optionen mit 2050er- und 2100er-Basis verkauft. DAS wirkte immer wieder als Widerstand im besagten Bereich. Auch für den August-Abrechnungstermin sind wieder hohe Call Open Interests für diese beiden Marken zu sehen. Die gute Nachricht für die Gold-Bullen dabei ist: WENN diese Marken einmal überwunden sein sollten, wird dies höchstwahrscheinlich einen mächtigen Anstieg nach sich ziehen, weil all jene, die auf ein Verweilen unterhalb von 2050-2100 Dollar spekulieren, dann den Future zur Absicherung kaufen dürften.

Intermarkets positiv – nochmaliger Anlauf?

Märkte bewegen sich aufgrund von fundamentalen Einflussfaktoren! Jeder Markt hat dabei eine ganze Reihe von Einflussfaktoren, von denen aber einige permanent existent und absolut dominant sind. Bei Gold sind dies im Wesentlichen zwei Faktoren, die wir bei RealMoneyTrader für unseren intermarket-basierten Forecast nutzen. Dieser zeichnet die wahrscheinlichsten groben Schwünge vor, so dass wir am langen Ende eine bessere Spekulationsbasis haben. Der Forecast zeigt ab Mitte Juni eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen nochmaligen Anlauf an die 2050-2100er-Zone.

Gold Forecast für 2023 (Quelle: realmoneytrader.com) · Quelle: www.realmoneytrader.com

Aus dem Optionsmarkt lassen sich neben den beiden Widerständen bei 2050 und 2100 Dollar auch Unterstützungen bei 1950 und 1850 US-Dollar herleiten. In den vergangenen drei Jahren bildete der Bereich um 1700 US-Dollar den Support und damit das Pendant zum beschriebenen Widerstandsbereich.

Kurzfristiger Long-Trade im Gold

Wir haben ein Turbo Open End Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit (Hypo Vereinsbank) für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 1476,47 Pkt. Daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,06. Den Stop Loss würden wir 150 US-Dollar unter dem Einstieg aktuellen Goldpreis setzen. Das entspräche 30 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats lautet HB8J3Y.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 2050, 2100 USD

Unterstützungen: 1950, 1900, 1800 USD

