EQS-News: Vonovia SE: Rund 45 Prozent der Aktionärinnen und Aktionäre wählen Aktiendividende

Vonovia SE: Rund 45 Prozent der Aktionärinnen und Aktionäre wählen Aktiendividende Bochum, 09. Juni 2023 – Unter den Aktionärinnen und Aktionären der Vonovia SE („Vonovia") ist die Aktiendividende auch in diesem Jahr eine gute Alternative zur Barvariante. Für 44,87 % der dividendenberechtigten Aktien ist innerhalb der Bezugsfrist eine Ausschüttung der Dividende in Form neuer Unternehmensanteile gewählt worden. Damit verbleiben rund 304 Mio. € im Unternehmen. Es werden 18.795.001 neue Aktien ausgegeben; die Gesamtanzahl der Vonovia Aktien steigt auf 814.644.998. Die Aktionärinnen und Aktionäre von Vonovia beschlossen für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,85 € je Aktie. Damit folgten sie dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, Dividendenkontinuität und Kapitaldisziplin miteinander zu verbinden. Grundsätzlich halten Vorstand und Aufsichtsrat an der Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von circa 70 % des Group FFO nach Minderheiten fest.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juni 2023 in die Depots der Aktionärinnen und Aktionäre eingebucht. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird voraussichtlich am

14. Juni 2023 erfolgen. Die Aktiendividende war bereits das siebte Jahr in Folge eine Alternative zur Bardividende. Finanzkalender 2023: 4. August 2023: Halbjahresbericht 2023 3. November 2023: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2023 Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.400 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.600 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka

91,2 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.900 Mitarbeiter.

