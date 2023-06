AKTIEN IM FOKUS: Rüstungsaktien gefragt - Zukunftschancen des Sektors im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistische Äußerungen vom Rheinmetall-Chef zum Kurspotenzial der Aktien sowie die Hochstufung der Hensoldt-Papiere durch das Analysenhaus Kepler Cheuvreux haben am Montag gute Stimmung in der deutschen Rüstungsbranche verbreitet.

Im festen deutschen Leitindex Dax gewannen die Anteilsscheine des Rüstungsunternehmens und Autozulieferers Rheinmetall 2,7 Prozent auf 247,10 Euro und überwanden damit auch wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie. Sie signalisiert charttechnisch interessierten Anlegern den kurzfristigen Trend.

Zudem legten dort die Aktien des Triebwerksbauers MTU um 2,2 Prozent zu auf 230,10 Euro und die des Flugzeugbauers Airbus um 1,4 Prozent auf 130,14 Euro. Im MDax der mittelgroßen Werte stiegen Hensoldt um 4,5 Prozent auf 29,08 Euro.

Wie Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem Interview vom Samstag sagte, hält er mittelfristig eine Bewertung von 17 Milliarden Euro für Rheinmetall für realistisch. Aktuell ist das Unternehmen an der Börse mit gut 10,5 Milliarden Euro bewertet. "Auch wenn die operativen Gewinnzahlen, die der Chef genannt hat, von den aktuellen Zielen für das Geschäftsjahr 2025 abgeleitet sind, dürfte dies dennoch positiv für die Aktie sein", erklärte ein Händler.

Analyst Aymeric Poulain von Kepler Cheuvreux ist zudem positiv für die Aktie des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt gestimmt und empfiehlt sie nun zum Kauf bei einem unveränderten Kursziel von 33 Euro. Die aus fundamentalen Gründen geschätzte Wachstumsaktie Hensoldt liege inzwischen knapp 25 Prozent unter ihrem Rekordhoch und habe die Hälfte der Gewinne aus ihrer vorherigen Aufwärtsbewegung eingebüßt, begründete er seine Überprüfung der Investmenteinschätzung.

An der bisherigen Einschätzung zu Hensoldt habe sich zugleich nichts Grundlegendes geändert, hieß es bei Kepler Cheuvreux. Andeutungen in einem Artikel des Wochenmagazins "Spiegel" hätten außerdem keine Beweise für schlechte Praktiken von deutschen Rüstungsunternehmen und -Zulieferern gebracht und dürften die "historische Zeitenwende Deutschlands" mit Blick auf die Rüstungsausgaben nicht ins Wanken bringen. "Für das Jahr 2024 sind Verteidigungsausgaben in Höhe von rund 60 Milliarden Euro vorgesehen und damit 20 Prozent mehr als 2021, und es wird noch viel mehr kommen, wenn Deutschland im Einklang mit seinen Nato-Verpflichtungen Militär-Ausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreichen will."

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus RoboMarkets, erinnerte passend zum Kursanstieg der Aktien zudem daran, dass an diesem Tag "die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der Bundesrepublik" beginnt. Mit dem Manöver "Air Defender 2023" übe die Nato für eventuelle Kriegsszenarien. Trainiert werde alles, was die Luftwaffe im Repertoire habe, von Truppenverlegung über Luftbetankung bis hin zu Abfangübungen. "Die Nato will damit vor dem aktuellen Szenario in der Ukraine natürlich auch ein Zeichen setzen."/ck/la/mis