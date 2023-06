EQS-News: Durchbruch: American West bestätigt großes Kupferziel auf Storm-Projekt

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges

Durchbruch: American West bestätigt großes Kupferziel auf Storm-Projekt



13.06.2023 / 10:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Was die Geologen von American West (ASX: AW1; FRA: R84) bisher nur vermutet haben, konnten sie jetzt durch Gravitationsuntersuchungen bestätigen: Direkt unterhalb der oberflächennahen Kupferdecke ihres bisherigen Bohrziels 4100N auf dem Storm Projekt in Nunavut befindet sich ein viel größeres sedimentgebundenes Kupfersystem. American West spricht von einem 'Mother Lode'-Kupferziel auf dem Storm-Kupferprojekt, Kanada. Die Schwerkraftanomalien beginnen etwa 200 m unter der Oberfläche und haben einen Streichen von mehreren Kilometern. Die Aktie reagierte auf die bahnbrechende Ergebnisse im australischen Handel mit einem Plus von fast 34% Prozent. Fazit: American West hat im arktischen Archipel westlich von Grönland einen Typ von Kupfervorkommen identifiziert, dessen geologische Merkmale den typischen sedimentgebundenen großen Kupferlagerstätten im zentralen und südlichen Afrika entsprechen. Wie es ausschaut, waren die bisher gebohrten Löcher auf den verschiedenen Zonen 4100N, 2200N und 2750N nur das sprichwörtliche Kratzen an der Oberfläche. Aber schon diese Bohrungen werden sehr wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine erste Ressource liefern und bereits ein Stand-Alone-Projekt mit DSO-Potenzial definieren. Die jetzt neu gewonnenen Erkenntnisse katapultieren American West allerdings mit einem Schlag in in der Champions League der Kupferprojekte. Das Potenzial ist riesig. Besonders wenn man bedenkt, dass Storm nur einen Bruchteil des mehr als 4.000 km² großen Explorationslizenz abdeckt. Die heutigen Ergebnisse dürften nicht nur die Aktionäre freuen, sondern auch das Interesse der Majors geweckt haben. Jetzt den ganzen Artikel lesen: Durchbruch: American West bestätigt großes Kupferziel auf Storm-Projekt

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von American West Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen American West Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen American West Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.