EQS-News: Erste Messeteilnahme seit 5 Jahren – Voltabox präsentiert auf ees überarbeitetes Produktportfolio

Erste Messeteilnahme seit 5 Jahren – Voltabox präsentiert auf ees überarbeitetes Produktportfolio Paderborn, 13. Juni 2023 – Die Voltabox AG [„Voltabox“ oder das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“; ISIN DE000A2E4LE9] stellt auf der vom 14. bis 16. Juni in München stattfindenden ees Europe (electrical energy storage), der größten europäischen Fachmesse für Energiespeichersysteme und Batterien, erstmals das neue Produkt- und Lösungsangebot in gebündelter Form vor. In der VoltaWorld vereint Voltabox sämtliche Business-Aktivitäten und deckt mit verschiedenen Produkten und Lösungen für mobile wie auch stationäre Anwendungen gleich mehrere Themenbereiche ab. Am Voltabox-Stand B2.170 auf der ees Europe 2023 zeigt das Unternehmen nun live einen Auszug seines Portfolios. „Die Teilnahme an der ees ist für uns ein großer Schritt. Wir möchten die Chance nutzen, zu verdeutlichen, wie leistungsfähig und breit aufgestellt wir heute sind. Binnen weniger Monate haben wir unser Produktangebot neu aufgestellt und weiterentwickelt und damit die Marktreife realisiert. In Verbindung mit unserer Dynamik, dem hohen Fokus auf die agile Umsetzung von Projekten und vor dem Hintergrund der neuen Synergien innerhalb der Konzernstrukturen von Triathlon und Sunlight verfügen wir mit unseren innovativen Lösungen über eine starke Positionierung in wachstumsstarken Märkten“, erklärt Patrick Zabel, CEO von Voltabox. Zu den Highlights des Messestands gehören gleich zwei VoltaStore Energiespeicher in der Leistungsklasse 50 bis 250 kWh mit flexibel skalierbaren Spezifikationen. Voltabox präsentiert damit erstmals im Markt seine stationären Speicherlösungen und unterstreicht so die logische Erweiterung der Produktpalette. Auch im Bereich der Hochvolt-Speichertechnologie für Indoor wie auch Outdoor Anwendungen treibt das Unternehmen den Ausbau des Angebots voran. Hier ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Beck Automation initiiert worden. Allgemein setzt Voltabox auf eine ausgewogene Kombination aus Eigenentwicklungen und Produkten, die in Zusammenarbeit mit dem umfassenden Partnernetzwerk des Unternehmens entstehen – insbesondere auch im Konzernverbund. Neben dem reinen Vertrieb profitieren Voltabox-Kunden von Beratungsleistungen, dem Installationsservice und der Inbetriebnahme durch eigene Teams und Elektrotechnikermeister. Eine Innovation stellt der auf dem Messestand ausgestellte VoltaPort, ein Solar-Carport mit integriertem Wechselrichter und Batteriespeicher, dar. Die für zwei Autos konzipierte Unterstellmöglichkeit wird vollständig in Deutschland gefertigt und ist in der Lage, alpine Schneelasten abzudecken. Mit der robusten Bauweise verfügt der Carport über ein Alleinstellungsmerkmal im Markt. Bei der Herstellung steht der Nachhaltigkeitsaspekt im Fokus. Durch kurze Transportwege und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern kann eine besonders schnelle Amortisation des CO2-Fußabdrucks erreicht werden. Am Voltabox-Stand B2.170 wird darüber hinaus auch ein allradgetriebenes Nutzfahrzeug der Firma EVUM zu sehen sein, welches im Rahmen eines Prototypenprojekts zur Leistungsoptimierung mit einer Voltabox Hochvoltbatterie ausgestattet wurde. Das Fahrzeug dient als Technologieträger, der neben der Hochleistungsbatterie auch eine eigene RFID-Zugangssteuerung und ein Go-Tracking-System besitzt. Der Ansatz unterstreicht die Rolle von Voltabox als Innovationstreiber in gemeinsamen Projekten mit seinen Partnern. Die auf PV-Anlagen und Energienutzungskonzepte spezialisierte Tochtergesellschaft GreenCluster steht auf der Messe mit seinem Handelsteam für die Fragen der interessierten Besucher bereit. Ab sofort ist GreenCluster neben Paderborn und Carlow nahe Hamburg auch in Erding bei München sowie im thüringischen Saalburg mit Vertriebsstandorten vertreten. Weitere Informationen zu den Produkten und Systemen von Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag. Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bau- und Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Bussen. Darüber hinaus ist Voltabox über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der infrastrukturellen Energiegewinnung und entsprechender Nutzungsmodelle tätig. Kontakt Voltabox AG Patrick Zabel (CEO) Technologiepark 32 33100 Paderborn E-Mail: investor@voltabox.ag

