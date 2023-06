Shell-Aktie: Mehr Dividende & Aktienrückkäufe

In New York wurde am Dienstag beim Kapitalmarkttag des Öl-Riesen Shell eine erfreuliche Nachricht für Anleger bekannt: Es gibt noch mehr Aktienrückkäufe und Dividende!

Mehr Dividende & Aktienrückkäufe

So will der Konzern mit dem freien Kapital den Anlegern noch mehr gutes tun. Allein die Ausschüttung soll ein weiteres Mal, um diesmal 15 Prozent gesteigert werden.

Auch die Aktienrückkäufe sollen zunehmen. Insofern der Verwaltungsrat dem Unterfangen zustimmt, werden in der zweiten Jahreshälfte Wertpapiere in Höhe von 5 Milliarden USD zurückgekauft.

Kritik an Shell's Plänen

Allerdings gibt es schon länger Kritik an dem Verhalten der Öl-Konzerne primär aus den Reihen der demokratischen Partei in den USA. Diese werfen Shell, Chevron & Co. vor, lieber die eigenen Aktionäre glücklich zu machen, statt in die Zukunft zu investieren.

Im Zuge des Investorentages bestätigte Shell deswegen auch, trotz der Ausgaben für die Shareholder-Value-Programme, seine Ambitionen, in eine sichere Energieversorgung und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu investieren.

Fazit:

Shell dürfte darum heute freundlich eröffnen und Investoren könnten noch eine ganze Zeit von den milliardenschweren Ausgaben für Shareholder-Value profitieren. Was aber kommt, wenn die Nachfrage nach Öl einmal deutlich nachlässt, ist bei Shell noch fraglich.