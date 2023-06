TUI-Aktie: +3,3 Prozent nach positiven Nachrichten

Nach einigen schweren Wochen für TUI-Aktionäre gab es jetzt auch endlich einmal wieder positive Nachrichten, welche die Aktie direkt um 3,3 Prozent auf 6,80 EUR nach oben hoben.

TUI-Aktie fliegt

Hintergrund sind Nachrichten rund um ein erstaunliches hohes Buchungsvolumen. So verkündete TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert am Dienstagabend in Berlin:

Wir blicken auf eine starke Sommersaison und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019.

Denn TUI verzeichnet überraschend hohe Buchungen, die vom Markt bisher nicht erwartet worden waren. So hätten Urlauber aufgrund von Corona und wirtschaftlicher Unsicherheit in diesem Jahr sehr kurzfristig gebucht, hieß es von TUI.

Analysten gemischt

Trotz der positiven Entwicklung sind die Kursziele der Analysten aber weiterhin gemischt. So setzte die Deutsche Bank die Aktie kürzlich auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 9,80 EUR, während Jefferies zum Verkauf riet und für die Aktie einen baldigen Wert von 2,10 EUR sieht.

Laut dem Konsens der Analysten zumindest, der ein Kursziel von 5,57 EUR sieht, ist die Aktie bereits zu stark gelaufen. Dies liegt vor allem an den Sorgen, die sich Marktbeobachter um die Aktie im Kontext einer Rezession machen.

Fazit:

TUI macht am Mittwoch aufgrund von steigendem Buchungsvolumen einiges an Boden gut, muss diese positiven Nachrichten für einen weiteren Aufwärtstrend aber auch in positive Ergebnisse ummünzen. Die nächsten Quartalszahlen stehen für den Konzern am 14. August an.