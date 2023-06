Die Allzeithochs purzeln: Erleben wir etwa den Start des nächsten Bullenmarkts?

Der DAX hat es in den letzten Tagen und Wochen schon getan, der S&P 500 rückt langsam wieder in Schlagdistanz vor: Allzeithochs sind auf einmal wieder ein Thema an der Börse. Viele Aktien haben in den letzten Monaten eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt, nachdem das Jahr 2022 für so manchen Titel eines zum Vergessen war.

Das bestätigt mal wieder die Botschaft, die langfristige Investoren Crash für Crash gebetsmühlenartig wiederholen: Wenn die Kurse fallen, soll man Aktien kaufen. Denn irgendwann steigen sie auch wieder. Ganz gleich, wie aussichtslos die Situation auch sein mag und wie schlecht die Stimmung ist. (Oft ist sogar in diesen Phasen der beste Moment, sich günstig mit Qualitätsaktien einzudecken.)

Aber genug der Vergangenheitsbetrachtung und Besserwisserei: Schauen wir in die Zukunft des Aktienmarkts. Und da ist zunächst festzustellen, dass sich die allgemeine Berichterstattung zum Aktienmarkt zuletzt wieder deutlich positiver liest als noch vor ein paar Monaten.

Zum Beispiel gab es bei den Zinsen gute Impulse: Die US-Notenbank Fed hat zuletzt eher auf die Bremse getreten. Dennoch sieht es so aus, als hätten viele Unternehmen die rapide gestiegenen Zinsen bis hierhin gut weggesteckt. Auch aus dem Bankensektor war zuletzt nichts Negatives mehr zu hören. Gute Rahmenbedingungen also für die Erholung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben.

Der beste Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren

Aber sind das auch gute Rahmenbedingungen für die Zündung eines neuen Bullenmarkts? Oder erleben wir vielleicht erst wieder einen Rücksetzer? Ist der aktuelle Bullenmarkt nur ein Strohfeuer? Wer weiß das schon.

Was ich weiß, ist, dass der beste Zeitpunkt zum Investieren in Aktien oftmals genau jetzt ist. Ja, genau der Moment, in dem du das liest.

Denn die Wahrheit ist, dass niemand dort draußen weiß, wie sich der Aktienmarkt in der nächsten Stunde, der nächsten Woche oder dem nächsten Jahr entwickeln wird.

Das beste, was Anleger wie du und ich tun können, ist, dass wir uns auf den langfristigen Trend verlassen. Denn diesen kennen wir. Und erfreulicherweise weist er je nach Zeitraum und Land mit langfristig 7 % bis 10 % durchschnittlicher Rendite pro Jahr nach oben. Ja, trotz all der Krisen und Bärenmärkte der letzten Jahrzehnte. Das heißt: Je länger man investiert, desto mehr Gesamtrendite kann man erwarten. Oder auf Englisch formuliert: „Time in the market beats timing the market.“

Eigentlich ist es ganz einfach, mit Aktien reich zu werden. Investiere in mehrere großartige Unternehmen oder einen ETF. Lass die Aktien eine lange Zeit liegen. Und irgendwann in ferner Zukunft kannst du dich freuen. Das klingt so langweilig, dass es die wenigsten wirklich tun. Aber es ist erprobt und idiotensicher.

Und einen weiteren Vorteil hat diese Methode auch: Beim nächsten Allzeithoch bist du garantiert dabei und kannst dich mitfreuen – anstatt dich zu ärgern, dass du den Einstieg verpennt hast.

