Tschechische PPF bekommt Platz im ProSieben-Aufsichtsrat

München (Reuters) - Der tschechische ProSiebenSat.1-Großaktionär PPF soll nun doch einen Platz im Aufsichtsrat des Fernsehkonzerns bekommen.

Klara Brachtlova aus der Führungsetage der zu PPF gehörigen osteuropäischen Mediengruppe CME solle bald in das Gremium einziehen, teilte ProSiebenSat.1 mit. Erik Huggers, Manager des schwedischen Finanzinvestors EQT, macht für sie Ende Juni nach neun Jahren in dem Gremium einen Platz frei. Die von der Milliardärin Renata Kellnerova beherrschte PPF hält inzwischen direkt 11,6 Prozent an ProSiebenSat.1, einschließlich Derivaten kommt sie sogar auf gut 15 Prozent. Sie hatte bereits mehrfach Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat angemeldet.

Brachtlova soll gerichtlich bestellt werden. Auf der Hauptversammlung am 30. Juni steht sie nicht zur Wahl. Dort soll unter anderem Katharina Behrends für die italienische Holding MFE-Mediaforeurope als größtem ProSiebenSat.1-Akionär in den Aufsichtsrat gewählt werden. Auch Aufsichtsratskandidat Thomas Ingelfinger wird MFE zugerechnet.

