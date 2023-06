EQS-News: NextGen Food Robotics Inc. gibt Entwicklungsarbeit und Integration mit US-amerikanischer API für Restaurant-Verkaufsstellen innerhalb der NextGen-KI-App Lilly bekannt

EQS-News: NextGen Food Robotics Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

NextGen Food Robotics Inc. gibt Entwicklungsarbeit und Integration mit US-amerikanischer API für Restaurant-Verkaufsstellen innerhalb der NextGen-KI-App Lilly bekannt Vancouver, den 19. Juni 2023. – NextGen Food Robotics Inc. (NEO: NGRB, OTC: NGRBF Frankfurt: A3D48V) freut sich, die Entwicklung und Integration mit einer US-amerikanischen Anwendungsschnittstelle (API) für Restaurant-Verkaufsstellen (POS) innerhalb der firmeneigenen KI-App Lilly bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein für NextGen dar, während das Unternehmen seine Kapazitäten in der Lebensmittelindustrie ausbaut und die Nutzererfahrung bei seiner innovativen KI-gesteuerten Anwendung verbessert. Allem voran wird Lilly nach Abschluss dieser API-Integration über die Fähigkeit verfügen, in mehr als 1 Million Geschäften nach Lebensmitteln zu suchen und auf mehr als 1 Milliarde Produkte zuzugreifen. Diese beispiellose Reichweite ermöglicht es Nutzern, eine riesige Datenbank an Optionen zu erforschen, die durch Komfort und Auswahl zu überzeugen weiß. Die innovativen Merkmale von Lilly beinhalten eine fortschrittliche Suchmaschine, die Millionen von Lebensmittelgeschäften und Restaurants in den gesamten USA zusammenfasst und die Bereitstellung genauer Point-of-Interest-Daten gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die API es, dass Lilly Nutzern die Bestellverfügbarkeit, Preise und sogar individuelle Anpassungsmöglichkeiten und Änderungen für jede Position auf der Speisekarte und jedes Lebensmittelprodukt in Echtzeit bereitstellt. Darüber hinaus wird die Lieferauswahl von Lilly durch die Integration mit über 30.000 externen Lieferdiensten, Kurierdiensten und Läden mit eigenen Fahrern erweitert. Dieses umfassende Netzwerk an Lieferoptionen garantiert, dass die Nutzer den passendsten und effizientesten verfügbaren Dienst wählen können, was die gesamte Lebensmittel-Bestellerfahrung verbessert. NextGen Food Robotics Inc. freut sich über das Potenzial dieser Integration und den damit für seine KI-App Lilly erzielten Mehrwert. Durch den Einsatz der leistungsstarken POS-API setzt NextGen die Bereitstellung innovativer Lösungen fort, welche die Lebensmittelindustrie revolutionieren und den Nutzern eine nahtlose und komfortable Erfahrung bieten. Über NextGen Food Robotics Inc. NextGen Food Robotics Inc. hat sich der Umgestaltung der Lebensmittelproduktion und -lieferbranche durch fortschrittliche Robotik und künstliche Intelligenz verschrieben. Das NextGen-Produkt Lilly ist eine KI-gesteuerte Technologie, die hochmoderne Technologie einsetzt, um den Nutzern eine personalisierte und effiziente Lebensmittel-Bestellerfahrung zu bieten. Mit seinem Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit steht NextGen Food Robotics Inc. an der Spitze einer Entwicklung, welche die Art und Weise, wie Menschen mit Lebensmitteln umgehen, revolutioniert. Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:



