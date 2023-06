MTU Aero Engines: Papier plötzlich auf dem Sprung

Nur eine nachhaltige Auflösung der aktuellen Handelsspanne aus diesem Jahr durch einen Anstieg mindestens über 245,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis dürfte neuerliche Impulse generieren, Kursgewinne an 250,70 und darüber in den Bereich von 262,00 Euro wären dann die Folge. Eine überschießende Welle könnte sogar an die Bestmarke aus Anfang 2020 bei 289,30 Euro heranreichen. Auf der Unterseite würde lediglich ein Bruch des Doppelbodens um 231,30 Euro Verkaufssignale auslösen, Abschläge auf 202,90 und darunter womöglich noch den 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 192,94 Euro wären dann die Folge.

Fazit:

Sobald MTU Aero Engines die aktuellen Jahreshochs um 245,00 Euro auf Wochenbasis knackt, werden weitere Kursgewinne an 250,70 und darüber zu 262,00 Euro erwartet. Zum Einsatz könnte dann hier beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU42TD zum Einsatz kommen, die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf ganze 85 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 3,62 und 4,65 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung darf natürlich nicht fehlen, sollte aber auch nicht höher als vorläufig 238,00 Euro gemessen am Basiswert angesetzt werden. Dies würde im vorgestellten Schein einen Stopp-Kurs von 2,46 Euro erfordern. Natürlich kann der gleiche Schein für einen Anstieg an die Jahreshochs aus 2020 genutzt werden.