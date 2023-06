Online-Immobilienmarktplatz Scout24 übernimmt Sprengnetter Gruppe

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) will einen der führenden Anbieter von Immobiliendaten und -bewertungen in Deutschland kaufen. Scout24 werde 75 Prozent an der 1978 gegründeten Sprengnetter Gruppe übernehmen, teilte der MDax -Konzern am Montag in München mit. Die Gruppe werde ohne Schulden und Barmittel mit etwa 100 Millionen Euro bewertet. Die Transaktion soll im Juli abgeschlossen und das Geschäft ab dem zweiten Halbjahr konsolidiert werden.

Ein großer Teil des Kaufpreises soll mit Scout24-Aktien mit einer mehrjährigen Lock-up-Vereinbarung gezahlt werden. Das mache den Sprengnetter-Eigentümer Jan Sprengnetter zu einem langfristig bedeutenden Anteilseigner von Scout24, hieß es. Zudem soll Sprengnetter die restlichen 25 Prozent des Anbieters von Immobiliendaten und -bewertungen behalten. Der endgültige Anteilsverkauf unterliege einem Earn-Out-Mechanismus - damit soll ein Teil des Kaufpreises nicht bei Übergang der Anteile, sondern erst später beglichen werden.

Die Sprengnetter Gruppe soll ihr Geschäft unter eigener Marke weiterführen. Für das erste Halbjahr 2023 wird für die Sprengnetter Gruppe ein Umsatz von etwa 14 Millionen Euro und eine operative Marge (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von etwa 20 Prozent erwartet./mne/men