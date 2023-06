BASF - Aktie im Sog der Lanxess-Gewinnwarnung

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 42,780 € (XETRA)

In der Chemie-Branche kriselt es und die Schwierigkeiten erreichen mit der heutigen Gewinnwarnung von Lanxess eine neuen Höhepunkt. Dies lässt auch die BASF-Aktie nicht kalt, denn die von Lanxess angeführten Probleme scheinen unternehmensübergreifend zu sein. Für BASF könnte dies die Lage weiter verschärfen, denn zu den fundamentalen Problemen kommen nun auch noch charttechnische hinzu. Die Aktie fällt nicht nur auf ein neues Jahrestief zurück, sondern durchbricht damit auch eine mittelfristig extrem wichtige Unterstützung.

Besser spät als nie!

Bereits Anfang Juni sah ich die BASF-Aktie kritisch. Zwischenzeitlich hielten die Käufer die Flamme der Hoffnung zwar noch einmal am Leben, am Ende aber nützte es nichts. Die Aktie notiert auf dem tiefsten Stand seit Monaten und der wichtige Support bei 44-45 EUR ist bärisch gebrochen worden. Damit könnten nun weitere Kursverluste auf 40 EUR oder sogar bis in den Bereich von 38 EUR folgen. Dort würde man zumindest auf die nächste Unterstützungszone treffen.

Auf dem Weg nach unten sind zwischenzeitliche Erholungen kein Problem. Was die Bären im aktuellen Umfeld nicht sehen wollen, ist eine Bodenbildung. Auch eine schnelle und nachhaltige Rückkehr über ca. 45 EUR dürfte für erste Fragezeichen auf der Verkäuferseite sorgen. Die Aktie dann engmaschiger zu verfolgen, würde Sinn machen.

Fazit: Zum aktuellen Zeitpunkt ist die BASF-Aktie für mich ein Verkauf, zumindest im mittelfristigen Rahmen. Natürlich kann sich dies in den nächsten Tagen und Wochen mit der Ausbildung entsprechender Kursmuster ändern. Kleinere Erholungen reichen dafür aber nicht aus und selbst solche sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einmal im Ansatz zu erkennen.

BASF-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)