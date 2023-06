IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Patentanmeldung für die geschützte Accum(TM)-Technologie von Defence zum Transport von CRISPR/Cas-Komplexen zur Genom-Editierung veröffentlicht

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Patentanmeldung für die geschützte Accum(TM)-Technologie von Defence zum Transport von CRISPR/Cas-Komplexen zur Genom-Editierung veröffentlicht

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 20. Juni 2023 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, FWB: DTC, USOTC: DTCFF), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Vakzine und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, die Veröffentlichung seiner neuen internationalen Patentanmeldung (gemäß dem Patentzusammenarbeitsvertrag; PCT) bekanntzugeben, welche die Wirksamkeit der auf AccumTM-basierenden Technologie von Defence beim intrazellulären Transport einer Vielzahl von Wirkstoffladungen bei gleichzeitiger Umgehung des Problems des endosomalen Einschlusses (entrapment) belegt.

Die PCT-Anmeldung, die am 15. Juni 2023 von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) unter der Nummer WO/2023/102661 A1 veröffentlicht wurde, beinhaltet Daten, welche die wirksame Abgabe therapeutisch relevanter Wirkstoffladungen, einschließlich Polynukleotiden, rekombinanten Proteinen und sogar Nukleoproteinkomplexen, in das Cytosol/den Zellkern nachweisen. Insbesondere belegen die in der PCT-Anmeldung enthaltenen Ergebnisse den erfolgreichen Transport von funktionalen Ribonukleoproteinkomplexen aus CRISPR/Cas9 und gRNA (Guide RNA) durch Accum-Varianten zum Zellkern.

Diese Ergebnisse zeigen nicht nur die umfassende Anwendbarkeit der Accum-basierten Plattform-Technologie von Defence, sondern ebnen zudem den Weg für zusätzliche künftige strategische Kooperationen, insbesondere im schnell wachsenden Bereich der Genom-Editierung. Die Fähigkeit von Accum, große und funktionale Ribonukleoproteinkomplexe in den Zellkern zu transportieren, stellt eine wesentliche Entdeckung dar, die eventuell ein wichtiges Hindernis für die Entwicklung von auf Genom-Editierung beruhenden Behandlungen aus dem Weg räumen könnte.

Diese veröffentlichte PCT-Anmeldung beinhaltet des Weiteren in vivo-Daten, welche die Wirksamkeit der AccumTM-basierten Technologie von Defence bei der Umwandlung von normalerweise nicht antigenpräsentierenden und der Immunabwehr zuzurechnenden Zellen wie mesenchymalen Stammzellen (MSCs) in wirksame antigenpräsentierende und immunstimulierende Zellen in Form eines zellulären Impfstoffs zur Krebsbekämpfung belegen. Diese anfängliche Entdeckung zog die Entwicklung des wirkungsstarken MSC-basierten therapeutischen ARM-Impfstoffs der zweiten Generation gegen Lymphome durch Defence nach sich, welcher bei einer kürzlich durchgeführten prä-klinischen Studie außerordentliche Ergebnisse erzielte (siehe die Pressemitteilung vom 24. Mai 2023: https://defencetherapeutics.com/wp-content/uploads/2023/05/Defence-press-release-May-24-2023-ARM-A1-Dimer-.pdf) und in naher Zukunft schnell in klinische Studien der Phase I übergeleitet wird.

Die Einreichung und Veröffentlichung dieser neuen PCT-Anmeldung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Kommerzialisierung und Zulassung der innovativen therapeutischen und prophylaktischen Kandidaten dar, die Defence derzeit aufbieten kann. Die neuveröffentlichte PCT-Anmeldung ergänzt das schnell wachsende Patentportfolio von Defence, während das Defence-Team weiterhin sein Ziel verfolgt, seine innovativen therapeutischen Technologien an den Markt zu bringen und weltweit eine dauerhafte Verbesserung für das Leben von Patienten zu erzielen, so Hr. Plouffe, der CEO und Präsident von Defence.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht aus zwei bahnbrechenden Technologien, AccumTM und AccuTOX, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglichen beziehungsweise das wirkungsvolle Abtöten von Krebszellen einleiten. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71025

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71025&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24463V1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.