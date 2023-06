Singapur – Die Schweiz Südostasiens

Mit der heutigen Kolumne setze ich die Reise in der südostasiatischen Finanzmarktwelt fort und richte meinen Blickpunkt auf einen, wenn nicht sogar den wichtigsten, Finanzmarktspot in der Region.

Der singalesische Finanzmarkt gilt weitläufig als die Schweiz in Asien. Viele Unternehmen und Investoren haben die Vorteile und Vorzüge Singapurs entdeckt und ihre Anlageaktivitäten nach Singapur verlegt bzw. steuern diese von diesem Investment-Hub aus. Somit scheint es folgerichtig sich den Stadtstaat genauer anzusehen und mögliche Investment- und Anlagemöglichkeiten zu lokalisieren. Die Börse in Singapur, auch bekannt als Singapur Exchange (SGX), ist einer der wichtigsten Finanzmärkte in Südostasien.

Mit einem Börsenwert von mehr als 900 Milliarden US-Dollar bietet der Markt Anlegern eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten in verschiedene Branchen, darunter Banken, Immobilien, Energie, Telekommunikation und Technologie. Insbesondere der Derivatemarkt macht einen Großteil der Handelsaktivitäten aus und gehört mit zu den wichtigsten globalen Handelsplätzen. Die Singapore Exchange wurde 1999 gegründet und ist heute die einzige Börse in Singapur. Die SGX betreibt sowohl den Aktien- als auch den Derivatemarkt und ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Der Aktienmarkt in Singapur ist ein wichtiger Teil der südostasiatischen Wirtschaft und profitiert von Singapurs Position als wichtiger Handels- und Finanzplatz. Die Regierung von Singapur hat in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um das Wachstum des Marktes zu fördern und ihn für ausländische Investoren attraktiver zu machen.

Insbesondere eine sehr strikte und strenge Regulatorik hat dem Finanzplatz zu weltweitem Ansehen verholfen. Es gibt nur sehr wenige Finanzplätze mit ähnlich strengen Auflagen an die Investoren und Marktteilnehmer. Der Aktienmarkt ist stark diversifiziert und bietet Investitionsmöglichkeiten in verschiedene Branchen. Dabei spielt natürlich der Banken und Finanzdienstleistungen eine herausragende Rolle. Der Bankensektor ist eine der wichtigsten Branchen des Finanzplatz Singapurs. Unternehmen wie DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) und United Overseas Bank (UOB) sind wichtige Akteure auf dem Markt und haben sich in den letzten Jahren fest etabliert. Im weitesten Sinne dem Finanzsektor zugehörig spielt auch die Immobilienbranche eine wichtige Rolle. Der Immobiliensektor ist ein wichtiger Treiber der Wirtschaft des Stadtstaats und bietet Anlegern auch gute Investitionsmöglichkeiten. Unternehmen wie CapitaLand und City Developments sind wichtige Akteure auf dem Markt in Singapur und agieren teilweise zusätzlich in einigen aufstrebenden Anrainerstaaten.

Wie in vielen großen westlichen Industrienationen auch, stellt der Energiesektor eine wichtige Stütze der wirtschaftlichen Entwicklungen in Singapur dar. Der Energie- und Versorgungssektor ist zudem ein weiterer wichtiger Sektor des singalesischen Aktienmarkts. Unternehmen wie Keppel Corporation und Sembcorp Industries sind große und wichtige Aktienunternehmen und beliebte Investments vieler institutioneller Investoren. Wachstum braucht Telekommunikation und so gelten auch in Singapur die Unternehmen aus diesem Sektor zu den wichtigsten Unternehmen an dem lokalen Aktienmarkt. Sie stellen nicht nur in Singapur, sondern auch in vielen anderen Staaten in Südostasien große Knotenpunkt für die Telekommunikation zur Verfügung und verdienen mit den operativen Tätigkeiten gutes Geld. Unternehmen wie Singtel (Singapore Telecommunications) und Starhub sind wichtige Akteure und gelten als interessante Dividendentitel. Neben diesen wichtigen Schlüsselsektoren gehört Singapur auch zu einem aufkeimenden Technologieland. Die Regierung hat in den letzten Jahren viele Programme und Maßnahmen ergriffen, um den Staat zu einem Technologiezentrum in Süd-Ostasien auszubauen. Der singalesische Aktienmarkt bietet Anlegern zusätzlich Investitionsmöglichkeiten in den boomenden Technologiebranchen. Unternehmen wie ST Engineering und Venture Corporation sind nur zwei der vielen interessanten und teilweise rasant wachsenden Unternehmen aus diesen Sektoren.

Wenn Sie in Unternehmen aus Singapur anlegen wollen, gilt es wie bei jeder Anlage auch einige Anlagerisiken zu berücksichtigen. Manche sind spezifisch und andere allgemein gültig. Die Regierung in Singapur gilt als politisch stabil, aber politische Instabilitäten anderer Länder der südostasiatischen Region kann den Markt mit negativ beeinflussen. Das Konjunkturwachstum hat sich in den letzten Jahren als stetig und stabil herausgestellt , war jedoch von vielen externen Faktoren abhängig. Insbesondere die Konjunkturentwicklung in China ist für den Staat besonders wichtig. Der Hafen in Singapur und der Tourismus gelten als wichtige Einnahmequellen. Wie jede Volkswirtschaft kann auch die in Singapur durch wirtschaftliche Unsicherheiten beeinträchtigt werden. Schwankungen im Wirtschaftswachstum, Inflation und Währungsschwankungen können zusätzliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklungen haben. Für europäische Anleger stellten der Zeitunterschied und der Wechselkurs zwischen dem Euro und dem Singapur Dollar zusätzliche Risiken dar.

Investoren in Europa können oftmals nur mit erheblicher zeitlicher Verspätung auf die Nachrichten aus Singapur reagieren und stehen damit oft vor vollendeten Tatsachen. Die Aktien in Singapur werden in Singapur Dollar gehandelt und dadurch ergibt sich ein formelles Währungsrisiko für Investoren in Europa. Es soll als Fazit nicht unerwähnt bleiben, dass der Stadtstaat trotz dieser Risiken ein großes Wachstumspotenzial bietet. Singapur ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und der Markt bietet Anlegern viele Chancen in verschiedenen Branchen. Insbesondere die Banken und Finanztitel konnten sich in den letzten Jahren als solide Dividendenpapiere präsentieren. Auch der Immobiliensektor gilt als einer der stabilsten und ertragsstärksten auf der Welt. Für risikobewusste und breit aufgestellte Investoren könnten sich die Aktien von Unternehmen aus Singapur als Depotbeimischung eignen. Die Region in und um Singapur gilt weiterhin als einer der am stärksten wachsenden und politisch stabilsten in dem Emerging Markt Segment.