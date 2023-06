TV-Quoten: Nachrichten-Premiere auf ProSiebenSat.1-Sendern und Krimi-Erfolg

BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Nachrichten der großen Privatsender hat es am Montag gleich mehrere Besonderheiten gegeben. Während bei Sat.1, ProSieben und Kabel eins die neue Nachrichten-Dachmarke "Newstime" startete, stand bei RTL die Sportmoderatorin Monica Lierhaus (53) "zum ersten Mal nach 14 Jahren wieder live im TV-Studio", wie es von dem Privatsender in Köln hieß. "RTL Aktuell" ab Viertel vor sieben war am Montag die meistgesehene Sendung auf RTL - im Schnitt 2,62 Millionen (17,0 Prozent Marktanteil) schauten zu.

"Herzlich willkommen zu RTL Aktuell. Den Sport gibt's gleich und darüber freue ich mich ganz besonders: mit Monica Lierhaus." Mit diesen Worten begrüßte Charlotte Maihoff die Zuschauer um 18.45 Uhr. Um 18.57 Uhr war Lierhaus an der Reihe. Sie hat bis heute mit den Folgen einer Hirn-Operation von 2009 zu tun, nach der sie Monate im Koma lag. Seit April ist Lierhaus RTL-Reporterin. Für sie ist es eine Rückkehr ins Free-TV, nachdem sie jahrelang beim Abo-Sender Sky war.

Seit Montag heißen die Nachrichtensendungen bei Sat.1, ProSieben und Kabel eins nun einheitlich "Newstime". "Nach dem Start der eigenen Nachrichtenredaktion und dem Launch der Dachmarke ":newstime" folgt bis Ende des Jahres der Umzug in einen neuen Newsroom und eines der modernsten Nachrichtenstudios Europas", hieß es dazu von der ProSiebenSat.1-Tochter Seven.One Entertainment Group.

Die erste "Newstime" bei Sat.1 (bislang "Sat.1 Nachrichten") um 19.55 Uhr verfolgten 790 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,7 Prozent).

In der Primetime ab 20.15 Uhr lag im Übrigen das ZDF ganz vorne: 5,51 Millionen (24,6 Prozent) sahen die Krimiwiederholung "Ein Mädchen wird vermisst" mit Heino Ferch als Ermittler Ingo Thiel.

Die ARD-Naturdoku "Zimmer frei? - Die Baukunst der Spechte" erreichte ab 20.15 Uhr 1,97 Millionen (8,9 Prozent). Anschließend blieben 1,86 Millionen (8,5 Prozent ab 21 Uhr) bei der letzten Ausgabe vor der Sommerpause von "Hart aber fair" mit Louis Klamroth dran (Thema: "Der Fall Rammstein und die Frage: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter?").

Den Krimi "Inspector Barnaby" bei ZDFneo verfolgten 1,49 Millionen (6,6 Prozent), die Show "The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz" bei RTL im Schnitt 1,11 Millionen (5,0 Prozent), den Actionthriller "Safe House" bei Kabel eins 1,05 Millionen (4,9 Prozent), die Dokusoap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" bei RTLzwei 800 000 (3,7 Prozent), die Serie "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" bei ProSieben 620 000 (2,8 Prozent) und die Action-Quiz-Wiederholung "Die Gegenteilshow" bei Sat.1 mit Daniel Boschmann rund 450 000 (2,2 Prozent)./gth/DP/tih