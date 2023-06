ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Underperform' - Ziel 8 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Nach dem Caterer LSG und nun AirPlus stehe nun nur noch der schwierigste Verkauf auf der Agenda - eine Minderheitsbeteiligung an Lufthansa Technik, schrieb Analyst Alexander Irving am Mittwoch. Damit rechnet er aber nicht vor 2024. Die Vereinfachung der Konzernstruktur dürfte am Markt aber gut ankommen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 05:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 05:40 / UTC