EQS-News: H&K AG: Dividendenbekanntmachung

H&K AG

Oberndorf a.N. ISIN: DE 000A11Q133 Dividendenbekanntmachung Die ordentliche Hauptversammlung der H&K AG hat am 20. Juni 2023 beschlossen, den im Jahresabschluss der H&K AG ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR 183.615.487,86 in Höhe von EUR 1.419.311,36 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den danach verbleibenden Restbetrag in Höhe von EUR 182.196.176,50 auf neue Rechnung vorzutragen. In Übereinstimmung mit § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG erfolgt die Auszahlung der beschlossenen Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 23. Juni 2023. Die Auszahlung der Dividende erfolgt über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute. Soweit die Aktien nicht girosammelverwahrt sind, erfolgt die Auszahlung der Dividende über das Bankhaus Gebrüder Martin AG, Göppingen, dem entsprechende Nachweise über den Aktienbesitz vorzulegen sind, und das als Zentrale Zahlstelle fungiert. Die Dividendenausschüttung erfolgt aus dem positiven Bestand des steuerlichen Einlagekontos der Gesellschaft; daher erfolgt die Auszahlung ohne den Einbehalt von Kapitalertragsteuer. Oberndorf, im Juni 2023 H&K AG

