Generac Holdings: Aktie kommt langsam

Noch im November 2021 markierte Generac bei 524,31 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, die steile Anstiegsphase wurde nur wenig später korrigiert und brachte Verluste zunächst auf 252,00 US-Dollar hervor, später auf 200,00 US-Dollar und bis Dezember letzten Jahres schließlich auf 86,29 US-Dollar. Seitdem allerdings sind deutliche Bremsspuren im Ausverkauf zu verzeichnen, auch konnte der vorausgegangene Abwärtstrend beendet werden. So richtig Schwung kam in die Akte bislang allerdings nicht, erst in den letzten Wochen steigen Investoren wieder vermehrt ein.

Jahreshochs im Blick

Zunächst einmal wird der Generac-Aktie Aufwärtspotenzial an ihre Jahreshochs bei 141,54 US-Dollar eingeräumt. Aber erst wenn dieser Widerstandsbereich fallen sollte, dürften weitere Gewinne an 150,46 und darüber 188,91 US-Dollar erfolgen. Zeitgleich könnte Generac auch einen tragfähigen Boden der letzten Monate erfolgreich abschließen. Rücksetzer unter 99,10 US-Dollar würden allerdings die Zweifel an dem Boden wieder deutlich anwachsen lassen, Abschläge auf die Jahrestiefs aus Dezember 2022 bei 86,29 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.