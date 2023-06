Wall Street hat kurzfristig schlechte Karten | Tesla erneut abgestuft

Viele Indikatoren sprechen dafür, dass die Wall Street kurzfristig anhaltend schlechte Karten hat. Zudem haben wir heute Morgen eine überraschend starke Anhebung der Zentralbank von Norwegen. Englands Zentralbank hat den Zins ebenfalls um 50 Basispunkte angehoben. FED-Chef Jerome Powell legt heute den zweiten Teil seines Rechenschaftsberichts vor dem Senat ab. Gestern signalisierte er, dass zwei weitere Zinsanhebungen angebracht sein könnten. Was Einzelwerte betrifft, werden die Aktien von Tesla nun auch bei Morgan Stanley abgestuft.



00:00 - Intro

00:21 - Übersicht

01:15 - Notenbankentscheidungen: Norwegen, Schweiz, England

02:11 - Powell Rechenschaftsbericht

03:05 - Korrelation: VIX und S&P

04:35 - Optionsmärkte

06:25 - Bewertungsfaktoren | Blackout Periode | Rebalancing

08:41 - Marktbreite historisch betrachtet | Faktoren, warum wir Rückläufe sehen

11:05 - KB Home

12:31 - Verfügbarkeit an Häusern gering | Hausbaubranche

14:25 - FedEx | Accenture

15:55 - Darden | Steelcase | Logitech

16:55 - Spirit AeroSystems | UPS | Netflix

18:00 - Google | Amazon

18:30 - Up- und Downgrades (Tesla, Nike, Amazon, KB Home)



