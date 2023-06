IRW-News: Verses AI Inc.: VERSES AI gibt Notierung an der CBOE UK und CBOE Europe bekannt

IRW-PRESS: Verses AI Inc.: VERSES AI gibt Notierung an der CBOE UK und CBOE Europe bekannt

Vancouver, BC, Kanada - 23. Juni 2023 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) (VERSES' oder das Unternehmen), ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiertes Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, gibt bekannt, dass seine Aktien jetzt an den Cboe-Börsen in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich (UK) gehandelt werden können, was den Sekundärhandel und den europäischen und UK-Investoren Zugang in Lokalwährungen ermöglicht. Die Aktien von VERSES AI werden weiterhin an der Cboe Canada (dem neuen Unternehmensnamen von NEO Exchange Inc., Kanadas Tier-1-Börse für die zielgerichtet Innovationswirtschaft) unter dem Börsensymbol VERS gehandelt und stehen weiterhin für den Handel an der OTCQX unter dem Börsensymbol VRSSF zur Verfügung. Die neuen Börsensymbole lauten: Cboe UK: J9Ad, Cboe EU: J9Ad

Cboes Aktienmärkte gehören zu den liquidesten der Welt. An den US-amerikanischen und kanadischen Aktienhandelsplätzen von Cboe wird ein durchschnittlicher täglicher Nominalwert (ADNV) von insgesamt 61,7 Mrd. $ gehandelt. In Europa betreibt Cboe die größte paneuropäische Aktienbörse mit einem ADNV von 8,4 Mrd. $ und einem Anteil von 25 Prozent am europäischen Aktienmarkt. In Australien betreibt Cboe die zweitgrößte Aktienbörse des Landes mit einem ADNV von mehr als 1,5 Mrd. AUD, was rund 19 Prozent des gesamten täglichen Handels an den australischen Aktienmärkten ausmacht.

Durch Cboes Börsen in UK und Europa werden wir unseren Investorenkreis vergrößern und Zugang zu neuen Kapital- und Liquiditätspools erhalten können, was letztlich den Wert für unsere Aktionäre steigern wird. Angesichts unserer Präsenz in UK und Europa ist dies ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, sagte Gabriel Rene, Mitgründer und CEO von VERSES AI. Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Listing-Beziehungen mit Cboe, während sie weiterwachsen und neue Märkte, darunter Cboe Japan und Cboe Australia, erschließen.

In UK und Europa ist VERSES mit elf Teammitgliedern in Europa und fünf in UK sowie einer Zweigstelle in den Niederlanden aktiv. Das Unternehmen ist in Europa unter anderem mit dem Projekt Flying Forward 2020 (FF2020) mit der Europäischen Kommission tätig. Bei FF2020 handelt es sich um ein von der Europäischen Union finanziertes dreijähriges Forschungs- und Innovationsprojekt, das sich auf die Entwicklung eines modernen Urban Air Mobility (UAM)-Ökosystems für autonome Drohnenmissionen konzentriert. VERSES AI hat im Rahmen dieses Programms bereits einen Zuschuss von 948.847 erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ff2020.eu.

Über Cboe Canada

Cboe Canada, der neue Unternehmensname von NEO Exchange Inc., ist Kanadas Tier-1-Börse für die zielgerichtete Innovationswirtschaft und bietet den Emittenten, die die Volkswirtschaften von morgen gestalten, eine erstklassige Börsenerfahrung. Cboe Canada ist seit 2015 voll betriebsfähig und listet Unternehmen und Anlageprodukte, die eine international anerkannte Börse suchen, die Vertrauen der Anleger, eine hohe Liquidität, einen breiten Bekanntheitsgrad und einen ungehinderten Zugang zu Marktdaten ermöglicht. Cboe Canada ist Teil des Cboe Global Markets-Netzwerks, das umfassendes internationales Fachwissen, branchenführende Marktinformationen und Technologien sowie beispiellose Dienstleistungen nutzt, um den Aktionären und der Welt das zu liefern, was sie jetzt und in Zukunft brauchen.

Über VERSES AI

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, GIA, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Intelligent Agent für alle, der von KOSM unterstützt wird, einem Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSM basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Im Namen des Unternehmens

Gabriel René, Co-Founder & CEO, VERSES AI

press@verses.ai

Anfragen für Medien und Investor Relations

Leo Karabelas, President, Focus Communications

info@fcir.ca

416-543-3120

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die NEO hat diese Pressemitteilung nicht auf die Angemessenheit oder Richtigkeit ihres Inhalts hin überprüft oder genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen, dass Verses voraussichtlich eine Technologie liefern wird, die darauf abzielt, die Art und Weise, wie wir leben und die Welt führen, grundlegend zu verändern und zu verbessern. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, unter anderem die, dass Verses eine Technologie liefern wird, die die Art und Weise, wie wir leben und die Welt verwalten, grundlegend verändern und verbessern soll.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass Verses keine Technologie liefern wird, die darauf abzielt, die Art und Weise, wie wir leben und die Welt verwalten, grundlegend zu verändern und zu verbessern. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke angemessen sind. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71087

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71087&tr=1

