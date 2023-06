dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.06.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Commerzbank legt erneut Geld für Franken-Kredite zurück - Kurs sinkt

FRANKFURT - Die Commerzbank muss für ihre polnische Tochter mBank weitere millionenschwere Belastungen stemmen. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu umstrittenen Krediten in Schweizer Franken legte das polnische Institut umgerechnet weitere 342 Millionen Euro zur Seite, wie die Commerzbank am Freitagabend in Frankfurt mitteilte. Damit summieren sich die Rückstellungen auf 1,7 Milliarden Euro. Und das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. An der Börse kamen die Nachrichten am Montag schlecht an.

KARLSRUHE - Tausende Dieselkläger dürften neue Hoffnung schöpfen - der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Montag den Weg zum Schadenersatz deutlich erleichtert. In einem mit Spannung erwarteten Urteil zog der Diesel-Senat am Montag anhand von drei exemplarisch abgehandelten Fällen neue Leitplanken für die künftige Rechtsprechung ein: Demnach sollen Verbraucher, in deren Wagen eine unzulässige Abschalteinrichtung wie etwa ein sogenanntes Thermofenster zur Abgasreinigung verbaut wurde, grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung haben.

LONDON - Der Primark-Mutterkonzern AB Foods rechnet nach einem überraschend guten dritten Geschäftsquartal mit etwas mehr operativem Gewinn im Gesamtjahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis dürfte leicht über dem Vorjahreswert liegen, teilte Associated British Foods am Montag in London mit. Bislang hatte der Mischkonzern in etwa mit so viel wie im vergangenen Geschäftsjahr gerechnet, als er rund 1,4 Milliarden Pfund als bereinigten operativen Gewinn verbucht hatte.

PEKING - Der chinesische Automarkt hat sich im Juni voraussichtlich schwächer gezeigt. So sei ein Absatzminus im Einzelhandel von 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu erwarten, teilte der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Sonntag in Peking anhand einer Schätzung mit. Dagegen dürfte der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben um 26 Prozent gestiegen sein, hieß es weiter. Im Mai hatten die Auslieferungen noch kräftig angezogen und waren insgesamt um knapp 29 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

ARMONK - Der Computer-Konzern IBM will sein Geschäft um IT-Automatisierung mit dem milliardenschweren Zukauf des Softwareanbieters Apptio stärken. Das US-Unternehmen solle für 4,6 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd Euro) in bar vom bisherigen Eigentümer Vista Equity Partners übernommen werden, teilte IBM am Montag in Armonk (US-Bundesstaat New York) mit. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen solle der Deal in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. IBM erhofft sich von der Übernahme, sein Angebot zu erweitern und "erhebliche Synergien" in mehreren Wachstumsfeldern des Konzerns zu schaffen.

OLDENBURG - Der Foto-Dienstleister Cewe will bis Frühling 2024 eigene Aktien zurückkaufen. Von diesem Mittwoch an sollen bis Ende Mai 2024 bis zu 250 000 eigene Anteile erworben werden, teilte das SDax -Unternehmen am Montag in Oldenburg mit. Dafür plant der Vorstand mit einem Budget von maximal 20 Millionen Euro. Auf Basis der aktuellen Börsenkurse entspräche dies einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Nach Angaben eines Konzernsprechers hat Cewe bereits durch vorangegangene Aktienrückkäufe 3,1 Prozent des Grundkapitals zurückerworben. An der Börse legte die Cewe-Aktie leicht zu.

Weitere Meldungen -Bundeskanzler Scholz gegen Dumping-Lohn in der Postbranche -Novo Nordisk: Abnehmspritze Ende Juli in Deutschland auf den Markt -Experte: Schlechte Atmosphäre im DB-Konzern beeinflusst Tarifstreit -Behörde will bis 2025 Tausende Kilometer Stromautobahnen genehmigen -ROUNDUP: Bauern für Erweiterung des Haltungslogos - Schweinebestand sinkt -Wegen Ukraine-Getreide: Fünf EU-Staaten bekommen Millionen-Hilfe -Analyse: Wenige große Online-Shops setzen bislang auf Chatbots -Mietwagen für die Sommerferien wieder billiger -'Ein Unding': Özdemir will EU-weites Verbot der Pelztierzucht -'Tagespiegel', 'Zeit': DvH-Medien-Geschäftsführung vergrößert Geschäftsführung -Galeria-Filiale in Essen wird doch nicht geschlossen -Schweinebestand in Deutschland sinkt weiter - Tiefstand seit 1990 -Dänemark will F-16 früher ausmustern - mögliche Spende an Ukraine -ROUNDUP/Geduldsprobe für Postbank-Kunden: Letzte Welle der IT-Umstellung -Solarhersteller Meyer Burger interessiert an neuen Investitionshilfen des Bundes -ROUNDUP/Klage wegen möglichem Corona-Impfschaden: Frau fordert Schmerzensgeld -Porsche kürzt Bezüge von Betriebsräten - Klagen eingereicht -Oder-Fischbestand nach Umweltkatastrophe stark zurückgegangen -Studie: Millionen Wohnungen in Frankreich bei Hitze schwer bewohnbar -Audiotainment Südwest plant KI-Radioprogramm ohne echte Moderatoren

