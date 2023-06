Deutschland: Fester erwartet

Der deutsche Leitindex wird 30 Minuten vor Handelsbeginn ca. 60-70 Punkte oberhalb des gestrigen XETRA-Schlusskurses getaxt. Entsprechend zeichnet sich eine positive Eröffnung ab, nachdem gestern die kurzfristige Unterstützung um 15.700 Punkte verteidigt werden konnte.

USA: Stabil

Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag uneinheitlich gezeigt. Während die Standardwerte an der Wall Street kaum verändert tendierten, setzten sich die Gewinnmitnahmen bei den zuvor deutlicher gestiegenen Technologietiteln an der Nasdaq fort. Vor allem die anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnten die Tech-Anleger zur Zurückhaltung. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 33 714,71 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den größten Wochenverlust seit Anfang März verbucht.

Asien: Uneinheitlich:

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitlich Tendenz eingeschlagen. In Japan weitete der Leitindex Nikkei 225 seine Verluste mit einem Abschlag von zuletzt 0,7 Prozent aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai legte im späten Handel hingegen um rund 0,5 Prozent zu und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang-Seng-Index zuletzt rund 1,6 Prozent. Die Schwäche der Wall Street wird am Morgen abgefedert durch Kursgewinne in China. Premierminister Li Qiang sieht das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 110 (100) EUR - 'HOLD'

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 54 (60) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 25,90 (31,70) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNAUS TABBERT AUF 68 (48) EUR - 'BUY'

JEFFERIES STARTET HAPAG-LLOYD MIT 'HOLD' - ZIEL 200 EUR (mit Material von dpa-AFX)