IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma gibt erste positive Ergebnisse aus seiner Phase-2A-Studie zu CTCL bekannt

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma gibt erste positive Ergebnisse aus seiner Phase-2A-Studie zu CTCL bekannt

London (UK) und Rehovot (Israel), 27. Juni 2023 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ) (www.vidacpharma.com )

Die ersten Ergebnisse anhand von über 50 % der geplanten Anzahl an Patienten, die unter dieser seltenen Erkrankung leiden, zeigen eine Gesamtansprechrate von über 50 % und eine vollständige Ausheilung bei mehr als 20 % der Patienten mit einem kutanen T-Zell-Lymphom. Erstmals zeigt der ursprüngliche Wirkmechanismus des Medikaments von Vidac Pharma bei einem Lymphom beim Menschen eine klinische Aktivität, was das vielfältige Potenzial dieses ursprünglichen Wirkmechanismus bestätigt. VDA 1102 kehrt den Warburg-Effekt um, stellt den normalen Stoffwechsel der Zellen wieder her und verändert das Mikroklima des Tumors (TME) auf positive Weise. Was bisher als wissenschaftliches Konzept galt, das sich beim Menschen nur im Spektrum der Plattenepithelkarzinome (AK bis SCC) klinisch bewährt hat, präsentiert sich nun in Form eines potenziellen Arzneimittels gegen Lymphome, eine völlig andere Krebsart. Anzumerken ist, dass das Produkt zwar noch immer für oberflächliche epidermale Karzinome formuliert wurde, aber bereits so wirksam ist wie andere topische Arzneimittel gegen CTCL. Diese ersten Ergebnisse stimmen uns sehr optimistisch. Sie enthalten viel Lehrreiches für die Fortsetzung der Phase-2A-Studie und ermutigen uns, eine Formulierung zu entwickeln, die besser an zirkulierende Lymphom-T-Zellen angepasst ist, welche stärker in den tieferen Hautschichten exprimiert werden, so Prof. Dr Max Herzberg, Chairman von Vidac Pharma. Weitere Detailergebnisse werden sowohl auf der HTID5-Konferenz, die von 24. bis 25. Oktober 2023 in Paris abgehalten wird, als auch im Rahmen weiterer wissenschaftlicher Tagungen präsentiert, sobald die Rekrutierung der Patienten vollständig abgeschlossen ist.

Rehovot (Israel) und London (UK)

Über Vidac Pharma: Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

