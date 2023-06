Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 27.06.2023 Kursziel: EUR 21,60 (bislang EUR 20,90) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Deutlich steigende Besucherzahlen Wir gehen unverändert davon aus, dass 2023e die Auswirkungen der Neueröffnungen der vergangenen drei Jahre erstmals vollumfänglich sichtbar werden. Nach Anpassung unserer, aktuell leicht über der Guidance liegenden Prognosen ermitteln wir aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) ein Kursziel von EUR 21,60 (Base Case-Szenario, bislang EUR 20,90) je Aktie. Angesichts eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 131,0% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. Sowohl die Konzernumsätze als auch das operative Ergebnis (EBIT) des für den Gesamtjahreserfolg eher untergeordneten ersten Quartals 2023 waren mit EUR 2,2 Mio. (+106,3 YoY) und EUR -3,1 Mio. leicht besser, als von uns erwartet. Auslöser waren deutlich höhere Besucherzahlen, die sich bei den vollkonsolidierten Standorten mit knapp 161.000 um 18,4% gegenüber dem noch von vereinzelten Corona-Maßnahmen und einem eingeschränkten Tourismusaufkommen belasteten Vorjahreswert (136.000) verbessert haben. Verantwortlich für den Besucheranstieg im ersten Quartal 2023 waren die beiden, erstmals einbezogenen Standorte Irland und Kanada, die die witterungsbedingten Belastungen an verschiedenen Bestandsstandorten deutlich überkompensierten; wurden doch an mehreren Standorten im ersten Quartal 2023 Niederschlagsmengen gemessen, die signifikant über den langjährigen Mittelwerten lagen (Beispiel Elsass mit Niederschlägen im März von 523% über dem Mittelwert). Dank deutlich höherer Besucherzahlen in den Monaten April und Mai 2023 liegen die Gesamtbesucherzahlen an allen vollkonsolidierten Standorten laut Unternehmensangaben nach fünf Monaten bereits um durchschnittlich 25,8% über den Vorjahreswerten. Wir werten dies als Indiz dafür, dass wir mit unserer Entscheidung richtig liegen, unsere Prognose der Besucherzahlen 2023e an den Besucherzahlen des Jahres 2019 auszurichten, dem letzten, nicht Pandemie-belasteten Tourismusjahr, und nicht am Jahr 2022. So wurden im Geschäftsjahr 2019 mit acht Baumwipfelpfaden und einem Abenteuerwald Erlöse von EUR 16,5 Mio. erwirtschaftet. Hochgerechnet auf die heutige Standortanzahl und unter Berücksichtigung inflationsangepasster, höherer durchschnittlicher Eintrittspreise schätzen wir daher Erlöse in Höhe von EUR 30,6 Mio. (2023e) als realisierbar ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27263.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °