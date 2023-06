DuPont zahlt Dividende für das dritte Quartal

Der amerikanische Chemiekonzern DuPont de Nemours, Inc. (ISIN: US26614N1028, NYSE: DD) wird seinen Aktionären am 15. September 2023 eine Dividende von 0,36 US-Dollar für das dritte Quartal ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 31. Juli 2023.

DuPont schüttet auf das Jahr gerechnet 1,44 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite des Unternehmens liegt beim aktuellen Börsenkurs von 69,20 US-Dollar (Stand: 27. Juni 2023) bei 2,09 Prozent. Anfang Februar 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,33 US-Dollar) eine Erhöhung um 9 Prozent.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 3,02 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,27 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Mai berichtet wurde. Auf organischer Basis sank der Umsatz um 3 Prozent. Unter dem Strich stand ein Ertrag auf bereinigter Basis je Aktie von 0,84 US-Dollar nach einem Gewinn auf bereinigter Basis je Aktie von 0,82 US-Dollar im Jahr zuvor. Die Aktie von DuPont de Nemours ist seit dem 3. Juni 2019 als eigenständiges Unternehmen an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,83 Prozent im Plus (Stand: 27. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 31,12 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de