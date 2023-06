IRW-News: Grid Dynamics Holdings Inc.: Grid Dynamics bringt AI Focus Groups Starter Kit auf den Markt - eine innovative, generative KI-Lösung

IRW-PRESS: Grid Dynamics Holdings Inc.: Grid Dynamics bringt AI Focus Groups Starter Kit auf den Markt - eine innovative, generative KI-Lösung

Grid Dynamics bringt AI Focus Groups Starter Kit auf den Markt - eine innovative, generative KI-Lösung für die schnellere, einfachere und kostengünstigere Analyse von nutzergenerierten Inhalten und die Optimierung von Social-Media-Kampagnen

Die wichtigsten Punkte:

- Grid Dynamics stellt das AI Focus Groups Starter Kit vor, das sich an Unternehmenskunden richtet, die sich effizientere Methoden zur Ermittlung von Kundenkenntnissen und zur Optimierung ihrer Marketingkampagnen und -inhalte wünschen.

- Unternehmen können das Starter Kit nutzen, um ihre Verbraucherforschungskapazitäten zu erweitern und traditionelle Fokusgruppen zu ergänzen bzw. sogar zu ersetzen - und so bei höherer Effizienz und geringeren Kosten schneller Erkenntnisse zu erlangen.

- Dieses Starter Kit ist eine ausgefeilte Adaption generischer großer Sprachmodelle und trägt dazu bei, dass Unternehmen mit generativer KI schnell greifbare Geschäftsergebnisse erzielen können.

- Das AI Focus Groups Starter Kit ist die jüngste Ergänzung der schnell wachsenden Palette an generativen KI-basierten Lösungen des Unternehmens und unterstützt das GigaCube Growth Framework von Grid Dynamics.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 28. Juni 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute die Einführung seines AI Focus Groups Starter Kit bekannt - das neueste Angebot in der Reihe der leistungsstarken generativen KI-basierten Lösungen des Unternehmens. Das AI Focus Groups Starter Kit ermöglicht es Unternehmenskunden aus allen Branchen, neue, schnellere, effizientere und kostengünstigere Kapazitäten für die Analyse nutzergenerierter Inhalte aus unterschiedlichen Datenquellen zu schaffen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu operationalisieren - eine große Herausforderung für Unternehmen heute.

Das Starter Kit hat ein enormes Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie Marketingteams nutzergenerierte Inhalte und Kundenfokusgruppen handhaben. Es nutzt umfangreiche Sprachmodelle zur Analyse von Kundenrezensionen, Social-Media-Beiträgen, Kommentaren und anderen Arten von nutzergenerierten Inhalten und Ereignissen und erstellt KI-Fokusgruppen, die aus virtuellen Charakteren bestehen, die dem Verhalten der Vertreter einer realen Zielgruppe einer Marke entsprechen. Die Marketingteams können sich mit diesen Charakteren über dialogbasierte Schnittstellen auseinandersetzen, um Feedback und Vorschläge zu den Produkten der Marke, zum Messaging und zu anstehenden Social-Media-Beiträgen zu erhalten und andere Aktivitäten durchzuführen, die normalerweise teure Kundenforschung mit echten Fokusgruppen erfordern.

Das neu vorgestellte AI Focus Groups Starter Kit von Grid Dynamics ist eine hochentwickelte Lösung, die generative KI-Technologie mit fortgeschrittenem Fachwissen kombiniert, um echte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Expertise, die für die Entwicklung dieser Unternehmenslösung erforderlich ist, lässt sich nur schwer replizieren und macht Grid Dynamics zu einem der führenden Anbieter von Enterprise AI (in etwa: KI für Unternehmen). Dieses Fachwissen trägt auch dazu bei, die besten Talente anzuziehen, die für das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und die Aufrechterhaltung seiner Kultur der technischen Exzellenz erforderlich sind. Die kontinuierliche Investition von Grid Dynamics in KI verdeutlicht das Engagement des Unternehmens für sein GigaCube Growth Framework, das Innovation und die Stärkung seines Partner-Ökosystems als Grundpfeiler für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ansieht.

Grid Dynamics kann auf eine lange, stolze Geschichte bei der Unterstützung von Unternehmenskunden im Hinblick auf die Nutzung der Möglichkeiten der KI zurückblicken. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns auf die Erweiterung unseres Portfolios innovativer, branchenspezifischer generativer KI-Lösungen, die unseren Kunden einen hochwertigen und unmittelbaren geschäftlichen Nutzen bringen, so Ilya Katsov, VP of Technology bei Grid Dynamics. Unsere F&E-Teams haben in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und einem Netzwerk erstklassiger Industriepartner eine branchenübergreifende Strategie für generative KI und eine Lösungs-Roadmap entwickelt. Wir freuen uns über die raschen Fortschritte bei der Umsetzung dieser Roadmap und die Veröffentlichung dieses neuen Starter Kits, das unsere Möglichkeiten zur Bewältigung der komplexesten Herausforderungen unserer Kunden erweitert und den Fortschritt der Enterprise AI vorantreibt.

Besuchen Sie diese Seite, um mehr über das AI Focus Groups Starter Kit von Grid Dynamics zu erfahren. Entdecken Sie weitere von Grid Dynamics entwickelte KI-Lösungen, darunter KI-gestützte Datenanalyse und generative KI für Bilder.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der das Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa. Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter glaubt, schätzt, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, plant, kann, wird, potenziell, prognostiziert, sagt voraus, setzt fort oder sollte, oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über den Nutzen von generativer KI, unsere Produktfähigkeiten, den GigaCube Growth Strategy Framework und das künftige Wachstum unseres Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte sowie das Wachstum und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt Risk Factors des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der im Mai 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

QUELLE: Grid Dynamics

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

