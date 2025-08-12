Werbung ausblenden
Trotz Sicherheitsbedenken

Trump erwägt Verkauf abgespeckter neuer Nvidia-Chips an China

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: rafapress/Shutterstock.com

US-Präsident Donald Trump schließt trotz Sicherheitsbedenken nicht aus, dem US-Konzern Nvidia den Verkauf einer abgespeckten Version seines neuesten KI-Chips nach China zu gestatten.

Trump deutete am Montag an, dass die Rechenleistung des Chips um "30 bis 50 Prozent" reduziert werden könnte. Kritiker befürchten, dass China selbst mit einer solchen Version seine militärischen Fähigkeiten mithilfe von US-Technologie ausbauen könnte. Zuvor hatte die Trump-Regierung eine Vereinbarung mit Nvidia und AMD bestätigt, derzufolge die US-Regierung 15 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf bestimmter hochentwickelter Chips in China erhält.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Mai gemeldet, dass Nvidia für China eine neue, deutlich günstigere Variante seines modernsten Chips für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz (KI) mit dem Namen "Blackwell" vorbereite. Die US-Version des im März vorgestellten Halbleiters ist bis zu 30-mal schneller als sein Vorgänger.

"Selbst mit abgespeckten Versionen der Nvidia-Flaggschiff-Chips könnte China genug davon kaufen, um weltweit führende KI-Supercomputer zu bauen", sagte Saif Khan, ein ehemaliger Direktor für Technologie und Nationale Sicherheit im Nationalen Sicherheitsrat unter dem früheren Präsidenten Joe Biden. "Dies könnte direkt dazu führen, dass China die USA bei den KI-Fähigkeiten überholt."

